Гороскоп для Козерога на май 2024: вас ждет месяц открытий и новых страстей

Освободитесь от эмоционального багажа, который вам мешает

Вас, дорогой Козерог, май побуждает отойти от своего пути, сосредоточенного на амбициях. Ваш характер определен стихией Земли, но гороскоп на месяц для Козерога советует вам найти в мае то, что действительно приносит вам радость и удовольствие.

Небесная карта рисует вам самый подходящий момент для глубокой личной трансформации. Астрологи отмечают, что это ваш шанс расчистить путь для новых начинаний.

Гороскоп на май 2024 — Козерог

Планеты советуют вам:

Начало мая – пересмотрите свои ценности, в частности то, как вы воспринимаете успех и самооценку. Вы найдете радость в отношениях и значимых связях, а не в статусе или материальной прибыли. Более глубокое общение с людьми также может возродить ваше творчество и вдохновить на новые страсти.

– пересмотрите свои ценности, в частности то, как вы воспринимаете успех и самооценку. Вы найдете радость в отношениях и значимых связях, а не в статусе или материальной прибыли. Более глубокое общение с людьми также может возродить ваше творчество и вдохновить на новые страсти. 8 мая – благоприятная почва для перемен в вашей личной жизни, будь то любовь или художественные проекты. Молодая Луна в Тельце создает прекрасное время для намерения привлечь романтические отношения или начать творческие начинания. Эта лунная фаза поощряет вас принять любовь, радость и художественное самовыражение.

– благоприятная почва для перемен в вашей личной жизни, будь то любовь или художественные проекты. Молодая Луна в Тельце создает прекрасное время для намерения привлечь романтические отношения или начать творческие начинания. Эта лунная фаза поощряет вас принять любовь, радость и художественное самовыражение. Когда Солнце переходит в знак Близнецов, центр внимания смещается на ваши повседневные дела и организацию, вызывая мысли о том, чтобы добавить радость в свою повседневную жизнь. Подумайте о применении новых практик – медитации или йоги, чтобы плавно пройти через эти изменения.

23 мая – полнолуние. Эта лунная фаза может дать вам толчок углубиться в себя и навести порядок в своем внутреннем мире.

Совет звезд:

Заведите дневник, он поможет вам разобраться в своем подсознании. Вам нужно освободиться от багажа прошлых событий и ограничительных эмоций, мешающих идти дальше и развиваться.

Подготовьтесь к сегодняшнему дню — он может оказаться удивительным. Гороскоп для Козерога на сегодня мы опубликовали на сайте ранее.