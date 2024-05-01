Свято 1 травня: яскраві листівки та картинки для рідних і близьких

Святкові листівки до 1 травня на День праці

У середу, 1 травня, у багатьох країнах, згідно з календарем свят, відзначається День праці, також відомий як Травневе свято. Україна не є винятком і цей день також святкується в нашій країні.

Історія свята простежується до XIX століття і його засновник далеко не Радянський Союз, як вважають деякі українці. "Телеграф" розповідає правдиву історію події та публікує гарні привітання з 1 травня у листівках та картинках.

Історія свята

Історія святкування 1 травня сягає корінням в 1886 рік, коли в Чикаго понад півмільйона людей вийшли на мітинги, вимагаючи скорочення робочого дня до 8 годин, замість важких 15-20 годин. Влада того часу робила спроби придушити протести, і акції завершилися трагедією: загинули кілька учасників мітингів, включаючи протестувальників та правоохоронців.

Подібні мітинги проводилися і в наступні роки, і в 1888 з’їзд Американської Федерації Праці, що зібрався в Сент-Луїсі, проголосив 1 травня Днем загальнонаціональної боротьби за права трудящих.

День праці в Україні

2024 року День праці відзначатиметься вже в 138-й раз. Вперше відзначили Першотравень 1890 року у Львові. Цей день тоді вже був офіційним державним святом та днем відпочинку.

Листівки до 1 травня на День праці 2024: привітання

Нагадаємо, що 5 травня християни відзначають Великдень. Навіть під час війни у нашій країні підтримують вікові традиції, печуть смачні та ароматні пасочки та ходять на богослужіння до храмів. Ми розповідали, чи буде вихідний на Великдень 2024 в Україні.