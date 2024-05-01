Праздник 1 мая: яркие открытки и картинки для родных и близких

Праздничные открытки к 1 мая на День труда

В среду, 1 мая, во многих странах, согласно календарю праздников, отмечается День труда, также известный как Майский праздник. Украина не является исключением, и этот день также празднуется в нашей стране.

История праздника прослеживается до XIX века, и его основатель далеко не Советский Союз, как думают некоторые украинцы. "Телеграф" рассказывает правдивую историю события и публикует красивые поздравления с 1 мая в открытках и картинках.

История праздника

История празднования 1 мая уходит корнями в 1886 год, когда в Чикаго более полумиллиона людей вышли на митинги, требуя сокращения рабочего дня до 8 часов, вместо тяжелых 15-20 часов. Власти того времени предпринимали попытки подавить протесты, и акции завершились трагедией: погибли несколько участников митингов, включая протестующих и правоохранителей.

Подобные митинги проводились и в последующие годы, и в 1888 году съезд Американской Федерации Труда, собравшийся в Сент-Луисе, провозгласил 1 мая Днем общенациональной борьбы за права трудящихся.

День труда в Украине

В 2024 году День труда будет отмечаться уже в 138-й раз. Впервые был отмечен Первомай 1890 году во Львове. Этот день тогда уже являлся официальным государственным праздником и днем отдыха.

Открытки к 1 мая на День труда 2024: поздравления

Напомним, что 5 мая христиане отмечают Пасху. Даже во время войны в нашей стране поддерживают вековые традиции, пекут вкусные и ароматные пасочки и ходят на богослужения в храмы. Мы рассказывали, будет ли выходной на Пасху 2024 в Украине.