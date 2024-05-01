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Церковний календар на травень 2024: дати православних свят за новим стилем

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
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У травні православні християни відзначають Великдень
У травні православні християни відзначають Великдень. Фото Телеграф

Дати свят у травні за новоюліанським стилем

Православна церква України перейшла на новоюліанський календар у 2023 році. Це свідчить про те, що всі неперехідні свята тепер відзначають на 13 днів раніше. Тепер Україна відзначає більшість свят у ті ж дати, коли святкують у Європі.

Великдень, який у 2024 році відзначається 5 травня, — перехідне свято. Його дата залежить від місячного календаря. Рахувати починають з дня весняного рівнодення, тобто після 21 березня. Великдень святкують в першу неділю після першої Повні.

Для того, щоб нічого не наплутати і швидше звикнути до нового стилю, варто дізнатися про нові дати церковних свят. "Телеграф" підготував для вас календар з усіма церковними святами на травень 2024.

Церковний календар на травень 2024

  • 1 травня — Велика середа.
  • 2 травня — Великий четвер.
  • 3 травня — Велика п'ятниця (Плащаниця).
  • 4 травня — Велика субота (закінчення Великого посту).
  • 5 травня — Великдень.
  • 6-12 травня — Пасхальний тиждень.
  • 14 травня — Радониця (проводи).
  • 19 травня — Святих жінок-мироносиць.
Церковний календар на травень 2024
Фото: Телеграф
Церковний календар на травень 2024
Фото: Телеграф

Чим відрізняється новоюліанський календар від юліанського

Новоюліанський календар набагато точніший, ніж юліанський, і трохи точніший, ніж григоріанський. Середня тривалість року у цих календарях становить:

  • юліанський (старий стиль) — 365,25 діб;
  • григоріанський — 365,2425 діб;
  • новоюліанський (новий стиль) — 365,2422 діб.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки вихідних у травні 2024 і що відзначатимуть українці. Ми підготували для вас календар на останній місяць весни.

Теги:
#Травень #Свята #Церковний Календар