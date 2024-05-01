Церковний календар на травень 2024: дати православних свят за новим стилем
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Дати свят у травні за новоюліанським стилем
Православна церква України перейшла на новоюліанський календар у 2023 році. Це свідчить про те, що всі неперехідні свята тепер відзначають на 13 днів раніше. Тепер Україна відзначає більшість свят у ті ж дати, коли святкують у Європі.
Великдень, який у 2024 році відзначається 5 травня, — перехідне свято. Його дата залежить від місячного календаря. Рахувати починають з дня весняного рівнодення, тобто після 21 березня. Великдень святкують в першу неділю після першої Повні.
Для того, щоб нічого не наплутати і швидше звикнути до нового стилю, варто дізнатися про нові дати церковних свят. "Телеграф" підготував для вас календар з усіма церковними святами на травень 2024.
Церковний календар на травень 2024
- 1 травня — Велика середа.
- 2 травня — Великий четвер.
- 3 травня — Велика п'ятниця (Плащаниця).
- 4 травня — Велика субота (закінчення Великого посту).
- 5 травня — Великдень.
- 6-12 травня — Пасхальний тиждень.
- 14 травня — Радониця (проводи).
- 19 травня — Святих жінок-мироносиць.
Чим відрізняється новоюліанський календар від юліанського
Новоюліанський календар набагато точніший, ніж юліанський, і трохи точніший, ніж григоріанський. Середня тривалість року у цих календарях становить:
- юліанський (старий стиль) — 365,25 діб;
- григоріанський — 365,2425 діб;
- новоюліанський (новий стиль) — 365,2422 діб.
Раніше "Телеграф" розповідав, скільки вихідних у травні 2024 і що відзначатимуть українці. Ми підготували для вас календар на останній місяць весни.