Церковний календар на травень 2024: дати православних свят за новим стилем

Дати свят у травні за новоюліанським стилем

Православна церква України перейшла на новоюліанський календар у 2023 році. Це свідчить про те, що всі неперехідні свята тепер відзначають на 13 днів раніше. Тепер Україна відзначає більшість свят у ті ж дати, коли святкують у Європі.

Великдень, який у 2024 році відзначається 5 травня, — перехідне свято. Його дата залежить від місячного календаря. Рахувати починають з дня весняного рівнодення, тобто після 21 березня. Великдень святкують в першу неділю після першої Повні.

Для того, щоб нічого не наплутати і швидше звикнути до нового стилю, варто дізнатися про нові дати церковних свят. "Телеграф" підготував для вас календар з усіма церковними святами на травень 2024.

Церковний календар на травень 2024

1 травня — Велика середа.

2 травня — Великий четвер.

3 травня — Велика п'ятниця (Плащаниця).

4 травня — Велика субота (закінчення Великого посту).

5 травня — Великдень.

6-12 травня — Пасхальний тиждень.

14 травня — Радониця (проводи).

19 травня — Святих жінок-мироносиць.

Фото: Телеграф

Фото: Телеграф

Чим відрізняється новоюліанський календар від юліанського

Новоюліанський календар набагато точніший, ніж юліанський, і трохи точніший, ніж григоріанський. Середня тривалість року у цих календарях становить:

юліанський (старий стиль) — 365,25 діб;

григоріанський — 365,2425 діб;

новоюліанський (новий стиль) — 365,2422 діб.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки вихідних у травні 2024 і що відзначатимуть українці. Ми підготували для вас календар на останній місяць весни.