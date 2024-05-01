Церковный календарь на май 2024 года: даты православных праздников по новому стилю
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Даты праздников в мае по новому стилю
Православная церковь Украины перешла на новый юлианский календарь в 2023 году. Это свидетельствует о том, что все непереходные праздники теперь отмечают на 13 дней раньше. Теперь Украина отмечает большинство праздников в те же даты, когда отмечают в Европе.
Пасха, которая в 2024 году отмечается 5 мая, — переходящий праздник. Его дата зависит от лунного календаря. Считать начинают со дня весеннего равноденствия, то есть после 21 марта. Пасху празднуют в первое воскресенье после первого Полнолуния.
Чтобы ничего не напутать и быстрее привыкнуть к новому стилю, стоит узнать новые даты церковных праздников. "Телеграф" подготовил для вас календарь со всеми церковными праздниками на май 2024 года.
Церковный календарь на май 2024
- 1 мая — Большая среда.
- 2 мая — Большой четверг.
- 3 мая — Большая пятница (Плащаница).
- 4 мая — Великая суббота (окончание Великого поста).
- 5 мая – Пасха.
- 6-12 мая — Пасхальная неделя.
- 14 мая — Радоница (проводы).
- 19 мая — Святых женщин-мироносиц.
Чем отличается новоюлианский календарь от юлианского
Новоюлианский календарь намного точнее, чем юлианский, и немного точнее, чем григорианский. Средняя продолжительность года в этих календарях составляет:
- юлианский (старый стиль) — 365,25 суток;
- григорианский — 365,2425 суток;
- новоюлианский (новый стиль) — 365,2422 суток.
Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько выходных в мае 2024 года и что будут отмечать украинцы. Мы подготовили календарь на последний месяц весны.