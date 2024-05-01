Церковный календарь на май 2024 года: даты православных праздников по новому стилю

Даты праздников в мае по новому стилю

Православная церковь Украины перешла на новый юлианский календарь в 2023 году. Это свидетельствует о том, что все непереходные праздники теперь отмечают на 13 дней раньше. Теперь Украина отмечает большинство праздников в те же даты, когда отмечают в Европе.

Пасха, которая в 2024 году отмечается 5 мая, — переходящий праздник. Его дата зависит от лунного календаря. Считать начинают со дня весеннего равноденствия, то есть после 21 марта. Пасху празднуют в первое воскресенье после первого Полнолуния.

Чтобы ничего не напутать и быстрее привыкнуть к новому стилю, стоит узнать новые даты церковных праздников. "Телеграф" подготовил для вас календарь со всеми церковными праздниками на май 2024 года.

Церковный календарь на май 2024

1 мая — Большая среда.

2 мая — Большой четверг.

3 мая — Большая пятница (Плащаница).

4 мая — Великая суббота (окончание Великого поста).

5 мая – Пасха.

6-12 мая — Пасхальная неделя.

14 мая — Радоница (проводы).

19 мая — Святых женщин-мироносиц.

Фото: Телеграф

Фото: Телеграф

Чем отличается новоюлианский календарь от юлианского

Новоюлианский календарь намного точнее, чем юлианский, и немного точнее, чем григорианский. Средняя продолжительность года в этих календарях составляет:

юлианский (старый стиль) — 365,25 суток;

григорианский — 365,2425 суток;

новоюлианский (новый стиль) — 365,2422 суток.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько выходных в мае 2024 года и что будут отмечать украинцы. Мы подготовили календарь на последний месяц весны.