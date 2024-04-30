Гороскоп для Терезів на травень 2024: на вас чекає початок нового життя

Гороскоп на місяць радить не поспішати звалювати на себе нові зобов’язання

У травні 2024 року, дорогі Терези, ви повністю відчуєте всю красу вашого нового життя. Готуйтеся до захоплюючої подорожі стежками любові та взаєморозуміння. Ви зможете жити власним життям – ваша стихія Повітря обіцяє вам змінити відчуття важливості своєї думки.

Гороскоп на травень 2024 — Терези

Аспект Венери у квадраті Плутона 1 травня розпочне ваш трансформаційний транзит, що спонукає віддавати пріоритет своєму щастю, а не відповідати очікуванням інших. Не чекайте, що цей період пройде легко і непомітно — прийміть його як необхідний для подолання глибинних моментів, які вас хвилюють у сфері відносин і фінансів.

Молодий Місяць, який прийде 8 травня до сузір’я Тельця, відкриє вам новий шлях, заохочуючи визначити свої бажання щодо майбутнього. Настання сезону Близнюків дасть вам оновлене почуття оптимізму та ясності у своєму романтичному житті, що підштовхне вас до значних заручин та поглиблення зв’язків.

Однак повний місяць у Стрільці 23 числа може викликати проблеми зі спілкуванням і психічне навантаження. Розставте пріоритети й не поспішайте звалювати нові зобов’язання — у вас є час насолодитися романтикою.

Прислухайтеся до свого серця та постарайтеся усунути непорозуміння. Цей період вимагає цілеспрямованої оцінки ваших пріоритетів, гарантуючи, що ви завершили попередні проєкти, а не починаєте все наново.

Раніше "Телеграф" опублікував гороскоп для Терезів на сьогодні. Ви зможете дізнатись, що готує вам цей день!