Гороскоп для Весов на май 2024: вас ждет начало новой жизни

Гороскоп на месяц советует не спешить взваливать на себя новые обязательства

В мае 2024 года, дорогие Весы, вы полностью ощутите всю прелесть вашей новой жизни. Готовьтесь к увлекательному путешествию по тропам любви и взаимопонимания. Вы сможете жить собственной жизнью — ваша стихия Воздуха обещает вам изменить ощущение важности своего мнения.

Гороскоп на май 2024 — Весы

Аспект Венеры в квадрате Плутона 1 мая начнет ваш трансформационный транзит, побуждающий отдавать приоритет своему счастью, а не соответствовать ожиданиям других. Не ожидайте, что этот период пройдет легко и незаметно — примите его как необходимый и имеющий значения для преодоления глубинных моментов, которые вас волнуют в сфере отношений и финансов.

Молодая Луна, которая придет 8 мая в созвездие Тельца, откроет вам новый путь, поощряя определить свои желания относительно будущего. Наступление сезона Близнецов даст вам обновленное чувство оптимизма и ясности в своей романтической жизни, что подтолкнет вас к значимым помолвкам и углублению связей.

Однако полнолуние в Стрельце 23 числа может вызвать проблемы с общением и психическую перегрузку. Расставьте приоритеты и не спешите взваливать на себя новые обязательства — у вас есть время насладиться романтикой.

Прислушайтесь к своему сердцу и постарайтесь устранить недоразумение. Этот период требует целенаправленной оценки ваших приоритетов, гарантируя, что вы завершили предыдущие проекты, а не начинаете все заново.

Ранее "Телеграф" опубликовал гороскоп для Весов на сегодня. Вы сможете узнать, что готовит вам этот день!