Гороскоп для Весов на май 2024: вас ждет начало новой жизни
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Гороскоп на месяц советует не спешить взваливать на себя новые обязательства
В мае 2024 года, дорогие Весы, вы полностью ощутите всю прелесть вашей новой жизни. Готовьтесь к увлекательному путешествию по тропам любви и взаимопонимания. Вы сможете жить собственной жизнью — ваша стихия Воздуха обещает вам изменить ощущение важности своего мнения.
Гороскоп на май 2024 — Весы
Аспект Венеры в квадрате Плутона 1 мая начнет ваш трансформационный транзит, побуждающий отдавать приоритет своему счастью, а не соответствовать ожиданиям других. Не ожидайте, что этот период пройдет легко и незаметно — примите его как необходимый и имеющий значения для преодоления глубинных моментов, которые вас волнуют в сфере отношений и финансов.
Молодая Луна, которая придет 8 мая в созвездие Тельца, откроет вам новый путь, поощряя определить свои желания относительно будущего. Наступление сезона Близнецов даст вам обновленное чувство оптимизма и ясности в своей романтической жизни, что подтолкнет вас к значимым помолвкам и углублению связей.
Однако полнолуние в Стрельце 23 числа может вызвать проблемы с общением и психическую перегрузку. Расставьте приоритеты и не спешите взваливать на себя новые обязательства — у вас есть время насладиться романтикой.
Прислушайтесь к своему сердцу и постарайтесь устранить недоразумение. Этот период требует целенаправленной оценки ваших приоритетов, гарантируя, что вы завершили предыдущие проекты, а не начинаете все заново.
Ранее "Телеграф" опубликовал гороскоп для Весов на сегодня. Вы сможете узнать, что готовит вам этот день!