Гороскоп на травень 2024: Дівам — нове захоплення та виконання давньої мрії

Ваше життя збагатиться новими враженнями

Небесна карта на травень для Діви показує, що цього місяця вам слід заглибитись у свої мрії. Стихія Землі, до якої належить ваш знак, допоможе зробити переоцінку своєї системи переконань.

Зірки готують основу для особистої трансформації та зростання, зазначають астрологи. Цьому сприятиме розуміння сили своїх думок.

Гороскоп на травень 2024 року — Діва

Складний аспект Венери у квадраті з Плутоном 1 числа спонукає вас протистояти внутрішнім конфліктам та минулим страхам. У той час як 8 травня молодий Місяць у Тельці вдихне життя у ваші потаємні бажання та відкриє нову сторінку. Ви зможете голосно заявити про свої наміри, що резонують із вашим справжнім "я".

Незалежно від того, чи починаєте ви щирий проект чи переосмислюєте шляхи своєї мрії – починається потужний період для прояву, зокрема любові та партнерства. 18 числа з Ураном з’єднається Венера — готуйтеся до несподіваних змін. Це може бути любовне захоплення чи виконання давньої мрії. Цей період сприятливий для спонтанних змін, збагачення життя новими враженнями.

Повний Місяць у Стрільці пізніше висвітлює ваш будинок та сімейну динаміку, спонукаючи до переоцінки ваших потреб в емоціях та вирішення будь-яких невирішених сімейних проблем. Звільніться від вантажу минулих подій — це допоможе вам налагодити чіткий та щирий зв’язок зі своєю близькою людиною. Приймайте трансформації спокійно, всі зміни — на краще.

Раніше "Телеграф" публікував гороскоп для Діви на сьогодні. Дізнайтеся, що віщують вам зірки цього дня!