Укр

Гороскоп на май 2024: Девам - новое увлечение и исполнение давней мечты

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Гороскоп на май 2024 года для знака Зодиака Дева
Гороскоп на май 2024 года для знака Зодиака Дева. Фото Freepik

Ваша жизнь обогатится новыми впечатлениями

Небесная карта на май для Девы показывает, что в этом месяце вам следует углубиться в свои мечты. Стихия Земли, к которой принадлежит ваш знак, поможет вам произвести переоценку своей системы убеждений.

Звезды готовят основу для личной трансформации и роста, отмечают астрологи. Этому будет способствовать понимание силы своих мыслей.

Гороскоп на май 2024 года — Дева

Сложный аспект Венеры в квадрате с Плутоном 1 числа побуждает вас противостоять внутренним конфликтам и прошлым страхам. В то время как 8 мая молодая Луна в Тельце вдохнет жизнь в ваши сокровенные желания и откроет новую страницу. Вы сможете громко заявить о своих намерениях, резонирующих с вашим настоящим "я".

Независимо от того, начинаете ли вы искренний проект или переосмысливаете пути своей мечты – начинается мощный период для проявления, в частности, любви и партнерства. 18 числа с Ураном соединится Венера — готовьтесь к неожиданным изменениям. Это может быть любовное увлечение или исполнение давней мечты. Этот период благоприятен для спонтанных перемен, обогащения жизни новыми впечатлениями.

Полная Луна в Стрельце позже освещает ваш дом и семейную динамику, побуждая к переоценке ваших потребностей в эмоциях и решению любых нерешенных семейных проблем. Освободитесь от груза прошедших событий — это поможет вам наладить четкую и искреннюю связь со своим близким человеком. Принимайте трансформации спокойно, все перемены — к лучшему.

Ранее "Телеграф" публиковал гороскоп для Девы на сегодня. Узнайте, что предвещают вам звезды в этот день!

Теги:
#Дева (знак зодиака)