Гороскоп на май 2024: Девам - новое увлечение и исполнение давней мечты

Ваша жизнь обогатится новыми впечатлениями

Небесная карта на май для Девы показывает, что в этом месяце вам следует углубиться в свои мечты. Стихия Земли, к которой принадлежит ваш знак, поможет вам произвести переоценку своей системы убеждений.

Звезды готовят основу для личной трансформации и роста, отмечают астрологи. Этому будет способствовать понимание силы своих мыслей.

Гороскоп на май 2024 года — Дева

Сложный аспект Венеры в квадрате с Плутоном 1 числа побуждает вас противостоять внутренним конфликтам и прошлым страхам. В то время как 8 мая молодая Луна в Тельце вдохнет жизнь в ваши сокровенные желания и откроет новую страницу. Вы сможете громко заявить о своих намерениях, резонирующих с вашим настоящим "я".

Независимо от того, начинаете ли вы искренний проект или переосмысливаете пути своей мечты – начинается мощный период для проявления, в частности, любви и партнерства. 18 числа с Ураном соединится Венера — готовьтесь к неожиданным изменениям. Это может быть любовное увлечение или исполнение давней мечты. Этот период благоприятен для спонтанных перемен, обогащения жизни новыми впечатлениями.

Полная Луна в Стрельце позже освещает ваш дом и семейную динамику, побуждая к переоценке ваших потребностей в эмоциях и решению любых нерешенных семейных проблем. Освободитесь от груза прошедших событий — это поможет вам наладить четкую и искреннюю связь со своим близким человеком. Принимайте трансформации спокойно, все перемены — к лучшему.

Ранее "Телеграф" публиковал гороскоп для Девы на сегодня. Узнайте, что предвещают вам звезды в этот день!