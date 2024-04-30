Гороскоп для Лева на травень 2024: на вас чекають круті зміни

Гороскоп на місяць віщує новий виток вашого життя практично у всіх сферах

Ваша кар’єра та публічний імідж займають центральне місце цього місяця. Про це передбачає Стихія Вогню, яка управляє вашим знаком Зодіаку.

Астрологи вказують на те, що протистояння ваших відчуттів може призвести до деяких труднощів. Інтуїція та порада близької людини допоможе знайти баланс між бажанням стабільності та прагненням ризикнути.

Гороскоп на травень 2024 — Лев

1 числа Венера перебуватиме у квадраті з Плутоном, посилюючи тиск у романтичних чи професійних відносинах. Молодий Місяць 8 числа знаменує собою ключовий момент для постановки амбітних кар’єрних цілей чи оприлюднення інноваційних ідей. Це ваша підказка, щоб підвищити свої зусилля у прояві та визначити свої професійні прагнення.

Починаючи з 18 травня, на вас можуть очікувати великі зміни. У цей день Венера зустрінеться з Ураном. Ця доленосна зустріч планет призведе до кар’єрного стрибка, а може віщувати розрив відносин або, навпаки, одруження.

Повний місяць 23 числа висвітлює новий виток вашого життя практично у всіх сферах. Ви зможете завершити тривалий проект, зважитися на створення сім’ї або навіть завести дітей. Впевненість у собі, яка не залишить вас у другій половині місяця, допоможе здійснити усі плани.

Дізнайтеся, що вам готує цей день. Гороскоп для Лева на сьогодні розповість вам про це — ми опублікували його раніше.