Гороскоп для Льва на май 2024: вас ждут крутые перемены

Гороскоп на месяц предвещает новый виток вашей жизни практически во всех сферах

Ваша карьера и публичный имидж занимают центральное место в этом месяце. Об этом предсказывает Стихия Огня, управляющая вашим знаком Зодиака.

Астрологи указывают на то, что противостояние ваших ощущений может привести к некоторым трудностям. Интуиция и совет близкого человека поможет найти баланс между желанием стабильности и стремлением рискнуть.

Гороскоп на май 2024 — Лев

1 числа Венера будет находиться в квадрате с Плутоном, усиливая давление в романтических или профессиональных отношениях. Молодая Луна 8 числа знаменует собой ключевой момент для постановки амбициозных карьерных целей или обнародования инновационных идей. Это ваша подсказка, чтобы повысить свои усилия в проявлении и определить свои профессиональные стремления.

Начиная с 18 мая, вас могут ожидать большие изменения. В этот день Венера встретится с Ураном. Эта судьбоносная встреча планет приведет к карьерному скачку, а может предвещать разрыв отношений или, напротив, вступление в брак.

Полнолуние 23 числа освещает новый виток вашей жизни практически во всех сферах. Вы будете способны завершить затянувшийся проект, решиться на создание семьи или даже завести детей. Уверенность в себе, которая не покинет вас во второй половине месяца, поможет осуществить все планы.

Узнайте, что готовит вам этот день. Гороскоп для Льва на сегодня расскажет вам об этом — мы опубликовали его ранее.