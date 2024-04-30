Службовий роман: три знаки Зодіаку закохаються в колегу по роботі у травні

Їх зіб'є з ніг вітер кохання

Останній місяць весни принесе трьом знакам Зодіаку величезне кохання. Романтика буде ніби літати у повітрі. Вони відчують потяг до колеги по роботі і зрозуміють, що насправді щастя було дуже близько, але вони його не помічали. А раніше ми розповідали, яким знакам Зодіаку у травні 2024 нагадає про себе минуле.

Романтичні почуття виявляться взаємними і зроблять вас по-справжньому щасливими. Про це розповіли на lifestyle.24tv.ua.

Які знаки Зодіаку закохаються на роботі у травні 2024

Телець

Кінець весни подарує вам почуття кохання до когось із колег. Придивіться до тих, з ким ви створюєте важливі проєкти. Спільна праця дуже зблизить вас і змусить замислитись над тим, чому ви раніше ніколи не помічали цю людину. Союз буде довгим та щирим, якщо на перших етапах стосунків ви будете відвертими і відкритими до другої половинки.

Рак

Представники цього знаку у травні зможуть зрозуміти, що людина, яку вони так давно шукали, завжди була поруч і підтримувала у скрутні моменти. Однак, ви сприймали її як друга. Ви знайдете все, що так давно шукали в одній людині і будете на сьомому небі від щастя.

Терези

Ви відчуєте потяг до колеги дуже раптово і неочікувано. Об’єктом закоханості виявиться людина, з якою ви раніше не спілкували та не співпрацювали над одним проєктом. Роман, який виникне, буде дуже яскравим емоційним та пристрасним. Проте є й можливість побудувати з цією людиною романтичні стосунки. Зірки пророкують, що відносини будуть досить складними, але наповненими взаєморозумінням та коханням.

Раніше "Телеграф" розповідав, кому зі знаків Зодіаку казково пощастить на початку тижня. Вони літатимуть на крилах щастя.