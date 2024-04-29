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Успіх запаморочить голову: кому зі знаків Зодіаку казково пощастить на початку тижня

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Комусь дуже пощастить цього тижня Новина оновлена 29 квітня 2024, 13:10
Комусь дуже пощастить цього тижня. Фото Freepik

Дізнайтесь, хто у списку щасливчиків

Ось і настав новий робочий тиждень. Він стане особливо сприятливим та вдалим для деяких знаків Зодіаку. "Телеграф" вже розповідав, що два знаки Зодіаку літатимуть на крилах удачі вже ось-ось, а сьогодні ділиться, кому за гороскопом пощастить на початку нового тижня.

Як виявилося, у списку щасливчиків три знаки Зодіаку — це Близнюки, Діви та Козероги, пише сайт orakul.com. Пропонуємо дізнатися про них детальніше.

Близнюки

Новий тиждень стане для вас часом нових можливостей. Будьте готові до несподіваних поворотів подій та зміни планів і пам’ятайте, що все це вас на благо. Успіх супроводжуватиме вас у всіх починаннях, справах та нових проектах. Будьте впевнені у собі та увімкніть свою цілеспрямованість на максимум.

Діва

На цьому тижні, особливо в першій її половині на вас чекає приголомшливий успіх у професійній сфері. Ви добре постаралися останнім часом, так що чекайте на результати своєї праці. Вам можуть запропонувати підвищення, стрімкий зліт у кар’єрі або хорошу прибавку до зарплати.

Козеріг

На цьому тижні у вас очікується багато приємних сюрпризів в особистому житті. Кохання буквально запаморочить вам голову, незалежно від того, у парі ви чи самотні. Будьте готові до романтичних побачень, флірту, любовних пригод та нових емоцій у спальні. І розслабтеся вже нарешті, ви на це заслужили.

Раніше "Телеграф" розповідав, що трьом знакам Зодіаку на початку травня потрібно готуватись до серйозних змін. Дізнайтесь, кому потрібно приготуватися.

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#Близнюки (знак зодіаку) #Діва (знак зодіаку) #Козеріг (знак зодіаку)