Служебный роман: три знака Зодиака влюбятся в коллегу по работе в мае

Их собьет с ног ветер любви

Последний месяц весны принесет трем знакам Зодиака огромную любовь. Романтика будет словно летать в воздухе. Они ощутят тягу к коллеге по работе и поймут, что на самом деле счастье было очень близко, но они его не замечали. А раньше мы рассказывали, каким знакам Зодиака в мае 2024 года напомнит о себе прошлое.

Романтические чувства окажутся взаимными и сделают вас по-настоящему счастливыми. Об этом рассказали на lifestyle.24tv.ua.

Какие знаки Зодиака влюбятся на работе в мае 2024 года

Телец

Конец весны подарит вам чувство любви к кому-нибудь из коллег. Присмотритесь к тем, с кем вы создаете важные проекты. Общий труд очень сблизит вас и заставит задуматься над тем, почему вы раньше никогда не замечали этого человека. Союз будет долгим и искренним, если на первых этапах вы будете откровенными и открытыми ко второй половинке.

Р а к

Представители этого знака в мае смогут понять, что человек, которого они так давно искали, всегда был рядом и поддерживал в трудные моменты. Однако вы воспринимали его как друга. Вы найдете все, что так давно искали в одном человеке, и будете на седьмом небе от счастья.

Весы

Вы почувствуете влечение к коллеге очень внезапно и неожиданно. Объектом влюбленности окажется человек, с которым вы раньше не общались и не сотрудничали над одним проектом. Возникший роман будет очень ярким эмоциональным и страстным. Однако есть возможность построить с этим человеком романтические отношения. Звезды пророчат, что отношения будут достаточно сложными, но наполненными взаимопониманием и любовью.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кому из знаков Зодиака сказочно повезет в начале недели. Они будут летать на крыльях счастья.