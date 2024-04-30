Секрети найсмачніших котлет: деталі, про які не знають новачки

Секрети ідеальних котлет

Ми розповідали, як приготувати смачний холодець. Тепер ділимось лайфхаками, які дозволять приготувати ідеальні котлети.

Не завжди вдається приготувати котлети так, щоб вони були соковитими, пишними та танули в роті. Разом з Pixelinform розповідаємо про базові правила, які допоможуть вам приготувати бездоганні котлети.

Жир – запорука соковитості

Не бійтеся додавати жир у фарш! Саме він робить котлети соковитими та смачними. Для фаршу використовуйте жирне м'ясо (20% від загального обсягу). Якщо ви не хочете використовувати свинину, додайте трохи сала або замороженого вершкового масла.

Хліб для пишності

Хліб – не просто економія м'яса. Він робить котлети пишними та соковитими. Використовуйте трохи підсушений хліб, а не свіжий. Замість хліба можна використовувати сухарі, булку або панірувальні сухарі.

Вода з льодом

Додайте трохи холодної води з колотим льодом у фарш. Це зробить котлети більш ніжними та соковитими. Не використовуйте гарячу воду або молоко, адже це може зробити котлети жорсткими.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете приготувати бездоганні котлети. Також ми ділились швидким лайфхаком для чищення риби.