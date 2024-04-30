Секреты вкуснейших котлет: детали, о которых не знают новички
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Секреты идеальных котлет
Мы рассказывали, как приготовить вкусный холодец. Теперь делимся лайфхаками, позволяющими приготовить идеальные котлеты.
Не всегда удается приготовить котлеты так, чтобы они были сочными, пышными и таяли во рту. Вместе с Pixelinform рассказываем о базовых правилах, которые помогут вам приготовить идеальные котлеты.
Жир – залог сочности
Не бойтесь добавлять жир в фарш! Именно он делает котлеты сочными и вкусными. Для фарша используйте жирное мясо (20% от общего объема). Если вы не хотите использовать свинину, добавьте немного сала или замороженного сливочного масла.
Хлеб для пышности
Хлеб – не просто экономия мяса. Он делает котлеты пышными и сочными. Используйте немного подсушенный хлеб, а не свежий. Вместо хлеба можно использовать сухари, булку или панировочные сухари.
Вода со льдом
Добавьте немного холодной воды с колотым льдом в фарш. Это сделает котлеты более нежными и сочными. Не используйте горячую воду или молоко, ведь это может сделать котлеты жесткими.
Следуя этим простым правилам, вы сможете приготовить идеальные котлеты. Также мы делились быстрым лайфхаком для чистки рыбы.