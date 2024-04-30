Секреты вкуснейших котлет: детали, о которых не знают новички

Секреты идеальных котлет

Мы рассказывали, как приготовить вкусный холодец. Теперь делимся лайфхаками, позволяющими приготовить идеальные котлеты.

Не всегда удается приготовить котлеты так, чтобы они были сочными, пышными и таяли во рту. Вместе с Pixelinform рассказываем о базовых правилах, которые помогут вам приготовить идеальные котлеты.

Жир – залог сочности

Не бойтесь добавлять жир в фарш! Именно он делает котлеты сочными и вкусными. Для фарша используйте жирное мясо (20% от общего объема). Если вы не хотите использовать свинину, добавьте немного сала или замороженного сливочного масла.

Хлеб для пышности

Хлеб – не просто экономия мяса. Он делает котлеты пышными и сочными. Используйте немного подсушенный хлеб, а не свежий. Вместо хлеба можно использовать сухари, булку или панировочные сухари.

Вода со льдом

Добавьте немного холодной воды с колотым льдом в фарш. Это сделает котлеты более нежными и сочными. Не используйте горячую воду или молоко, ведь это может сделать котлеты жесткими.

Следуя этим простым правилам, вы сможете приготовить идеальные котлеты. Также мы делились быстрым лайфхаком для чистки рыбы.