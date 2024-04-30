Прикордонники, щирі вітання! Милі листівки та привітання з професійним святом

Представники цієї професії заслуговують вашого привітання

У квітні 2024 року відзначають чимало різних релігійних і державних свят. Серед них і День прикордонника, що в наш час набуло особливо важливого значення. Саме працівники прикордонної служби разом із військовими, дають гідну відсіч ворогу на рубежах країни.

На державному рівні свято запровадив перший президент України — Леонід Кравчук. Однак, кілька разів його дати змінювали. У Радянському Союзі прикордонників вітали 28 травня. Попри це, офіційні заходи з нагоди свята проводили саме 4 листопада. Згодом другий президент, Леонід Кучма ввів святкування на державному рівні, як і за часів СРСР, 28 травня.

У 2018 році п'ятий президент — Петро Порошенко змінив дату Дня прикордонника — на 30 квітня. Таку дату обрали, бо саме в цей день у 1918 році донецька група Армії УНР визволила більшу частину Донбасу. Тоді бійцям вдалося вийти на міжнародно визнаний кордон Української Народної Республіки з Росією.

Прикордонник — надзвичайно важлива та відповідальна професія. Адже самі працівники прикордонної служби першими приймають бій з окупантом. Власне, так і відбулося 24 лютого 2022 року, коли росіяни перетнули державний кордон України та почали повномасштабне вторгнення. Прикордонники спільно з військовими, мужньо боронили країну від окупантів і віддавали свої життя, та продовжують це робити.

Тож "Телеграф" підготував добірку патріотичних картинок і листівок, якими варто привітати прикордонників із професійним святом. Вони мають відповідальну місію — служать нашій країні, тому зробіть їм приємне у цей день — надішліть щире привітання.

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