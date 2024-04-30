Пограничники, искренние поздравления! Милые открытки и поздравления с профессиональным праздником

Представители этой профессии заслуживают вашего поздравления

В апреле 2024 года отмечают немало разных религиозных и государственных праздников. Среди них и День пограничника, что в наше время приобрело особенно важное значение. Именно работники пограничной службы вместе с военными дают достойный отпор врагу на рубежах страны.

На государственном уровне праздник ввел первый президент Украины Леонид Кравчук. Однако несколько раз его даты меняли. В Советском Союзе пограничников приветствовали 28 мая. Тем не менее, официальные мероприятия по случаю праздника проводились именно 4 ноября. Впоследствии второй президент Леонид Кучма ввел празднование на государственном уровне, как и во времена СССР, 28 мая.

В 2018 году пятый президент — Петр Порошенко изменил дату Дня пограничника — на 30 апреля. Такую дату выбрали, потому что именно в этот день в 1918 году донецкая группа Армии УНР освободила большую часть Донбасса. Тогда бойцам удалось выйти на международно признанную границу Украинской Народной Республики с Россией.

Пограничник — очень важная и ответственная профессия. Ведь сами работники пограничной службы первыми принимают сражение с оккупантом. Собственно, так и произошло 24 февраля 2022, когда россияне пересекли государственную границу Украины и начали полномасштабное вторжение. Пограничники совместно с военными мужественно защищали страну от оккупантов и отдавали свои жизни, и продолжают это делать.

Так что "Телеграф" подготовил подборку патриотических картинок и открыток, которыми следует поздравить пограничников с профессиональным праздником. У них есть ответственная миссия — они служат нашей стране, поэтому сделайте им приятное в этот день — пришлите искреннее поздравление.

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