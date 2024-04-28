Ваши предки имели очень специфическую внешность, если фамилия звучит так: проверьте свою

Такие фамилии часто встречаются до сих пор

Украинские фамилии могут многое рассказать о своих носителях. Многие родовые имена образовались из-за определенных особенностей внешности.

Об этом в своей работе "Современные украинские фамилии" рассказывает языковед Юлиан Редько. Он отмечает, что некоторые фамилии произошли от болезней, оставлявших на лице человека характерные повреждения.

В частности, человека, перенесшего оспу, называли:

Дзюбатый;

Дзюба;

Дзюбий;

Рябый;

Рябуха;

Рябчун.

Также Редько отмечает, что тех, кто плохо ухаживал за кожей лица, из-за чего она была сухой, с недостатками, часто называли Рапатый, Рапатий, Рапатюк. Поскольку прилагательное "рапатый" к тому времени означало "шершавый". А фамилии Печеный или Поджарко указывают на то, что у их носителей были какие-то ожоги.

Кроме того, люди с темным или красным оттенком кожи могли получить следующие фамилии:

Черномаз;

Чернокожа;

Смаглий;

Червоний;

Червонюк;

Червоняк.

По словам исследователя, человека, который имел шишки называли Гульоватый. А фамилия Бородавка свидетельствует о том, что характерным признаком носителя была большая бородавка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие украинские фамилии давали лидерам компании. Проверьте в списке свою.