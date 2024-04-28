Ваши предки имели очень специфическую внешность, если фамилия звучит так: проверьте свою
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Такие фамилии часто встречаются до сих пор
Украинские фамилии могут многое рассказать о своих носителях. Многие родовые имена образовались из-за определенных особенностей внешности.
Об этом в своей работе "Современные украинские фамилии" рассказывает языковед Юлиан Редько. Он отмечает, что некоторые фамилии произошли от болезней, оставлявших на лице человека характерные повреждения.
В частности, человека, перенесшего оспу, называли:
- Дзюбатый;
- Дзюба;
- Дзюбий;
- Рябый;
- Рябуха;
- Рябчун.
Также Редько отмечает, что тех, кто плохо ухаживал за кожей лица, из-за чего она была сухой, с недостатками, часто называли Рапатый, Рапатий, Рапатюк. Поскольку прилагательное "рапатый" к тому времени означало "шершавый". А фамилии Печеный или Поджарко указывают на то, что у их носителей были какие-то ожоги.
Кроме того, люди с темным или красным оттенком кожи могли получить следующие фамилии:
- Черномаз;
- Чернокожа;
- Смаглий;
- Червоний;
- Червонюк;
- Червоняк.
По словам исследователя, человека, который имел шишки называли Гульоватый. А фамилия Бородавка свидетельствует о том, что характерным признаком носителя была большая бородавка.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие украинские фамилии давали лидерам компании. Проверьте в списке свою.