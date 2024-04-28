Укр

Ваши предки имели очень специфическую внешность, если фамилия звучит так: проверьте свою

Автор
Андрей Мулько Андрей Мулько
Дата публикации
Читати українською
Автор
518
Девочка с веснушками
Девочка с веснушками. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Такие фамилии часто встречаются до сих пор

Украинские фамилии могут многое рассказать о своих носителях. Многие родовые имена образовались из-за определенных особенностей внешности.

Об этом в своей работе "Современные украинские фамилии" рассказывает языковед Юлиан Редько. Он отмечает, что некоторые фамилии произошли от болезней, оставлявших на лице человека характерные повреждения.

В частности, человека, перенесшего оспу, называли:

  • Дзюбатый;
  • Дзюба;
  • Дзюбий;
  • Рябый;
  • Рябуха;
  • Рябчун.

Также Редько отмечает, что тех, кто плохо ухаживал за кожей лица, из-за чего она была сухой, с недостатками, часто называли Рапатый, Рапатий, Рапатюк. Поскольку прилагательное "рапатый" к тому времени означало "шершавый". А фамилии Печеный или Поджарко указывают на то, что у их носителей были какие-то ожоги.

Кроме того, люди с темным или красным оттенком кожи могли получить следующие фамилии:

  • Черномаз;
  • Чернокожа;
  • Смаглий;
  • Червоний;
  • Червонюк;
  • Червоняк.

По словам исследователя, человека, который имел шишки называли Гульоватый. А фамилия Бородавка свидетельствует о том, что характерным признаком носителя была большая бородавка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие украинские фамилии давали лидерам компании. Проверьте в списке свою.

Теги:
#История #Фамилии #Походження