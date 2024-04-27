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Таропрогноз на 28 квітня 2024: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Прогноз Таро, на що всім чекати 28 квітня
Прогноз Таро, на що всім чекати 28 квітня. Фото pexels.com

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У неділю, 28 квітня 2024 року, на деяких можуть чекати різномасті приємні несподіванки та хороші новини, тоді як у інших не буде ні сил, ні настрою.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на двадцять восьмий день квітня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Трійка пентаклів, перевернена Шістка пентаклів, Паж жезлів

Перевернута Трійка пентаклів

У цьому положенні карта попереджає, що у Вас не буде ні сил, ні особливого бажання докладати зусиль для досягнення цілей, через що Ви можете філонити у різних аспектах, починаючи від роботи та закінчуючи стосунками з іншими людьми.

Перевернута Шістка пентаклів

28 квітня у Вас можуть виникнути труднощі фінансового характеру, через що варто відмовитися від азартних ігор та укладання угод, велика можливість обману. Також найближчим часом Ви можете відчути холод із боку партнера у стосунках.

Паж жезлів

Найближчим часом Ви можете бути на підйомі, чекайте на щось несподіване і приємне, — це може бути вигідна пропозиція, приємне знайомство з молодим представником вогненної стихії, або повноцінна авантюра.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в травні за картами Таро.

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