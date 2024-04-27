Таропрогноз на 28 апреля 2024: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В воскресенье, 28 апреля 2024 года, некоторых могут ждать разномастные приятные неожиданности и хорошие новости, в то время как у других не будет ни сил, ни настроения.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать восьмой день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Тройка пентаклей, перевернутая Шестерка пентаклей, Паж жезлов

Перевернутая Тройка пентаклей

В этом положении карта предупреждает, что у Вас не будет ни сил, ни особого желания прилагать усилия для достижения целей, ввиду чего Вы можете филонить в разных аспектах, начиная от работы и заканчивая отношениями с другими людьми.

Перевернутая Шестерка пентаклей

28 апреля у Вас могут возникнуть трудности финансового характера, ввиду чего стоит отказаться от азартных игр и заключения сделок, велика возможность обмана. Также в ближайшее время Вы можете почувствовать холод со стороны партнера в отношениях.

Паж жезлов

В ближайшее время Вы можете быть на подъеме, ожидайте чего-то неожиданного и приятного, — это может быть выгодное предложение, приятное знакомство с молодым представителем огненной стихии, или полноценная авантюра.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в мае по картам Таро.