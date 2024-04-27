З Днем ветеринара 2024: теплі листівки-привітання для лікарів тварин

Привітайте знайомих ветеринарів з професійним святом

У квітні є чимало цікавих свят, які відзначають в Україні. Зокрема, в останню суботу місяця відзначають День ветеринара. Цього року воно припадає на 27 квітня. Це доволі небезпечна професія, адже ніколи не знаєш, як поведе себе тварина при огляді чи під час лікування.

Статистика свідчить, що більшість ветеринарів отримують травми під час роботи з тваринами. Тому цю справу треба щиро любити, щоб нею займатися, адже завжди є ризик отримати укус.

Відомо, що потреба у спеціалістові, який вмітиме лікувати тварин, виникла ще тоді, коли з'явилися перші свійські тварини — коні, рогата худоба та собаки. З часом у них почали виникати різні хвороби. Оскільки фахівців не було, то люди використовували народні засоби — трави та мінерали.

А от у давньому Єгипті жили спеціальні цілителі, які лікували як людей, так і тварин. У Давньому Римі професія стала більше розвиватися, бо військо мало потребу в здорових конях. Через це в римській армії працювали ветеринарні лікарі.

Згодом потреба в лікарях тварин ставала все більшою та більшою. Тому ветеринарія почала розвиватися як наука — створювали спеціалізовані інститути, організації, проводили конгреси, підписували відповідні закони.

Тим часом "Телеграф" зібрав для вас красиві та теплі листівки з Днем ветеринара, щоб ви могли привітати рідних, близьких, колег чи знайомих з їхнім професійним святом. У наш складний час важливо пам'ятати про важливість кожної професії для України та робити приємно фахівцям своєї справи.

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