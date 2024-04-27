С Днем ветеринара 2024: теплые открытки-поздравления для врачей животных

Поздравьте знакомых ветеринаров с профессиональным праздником

В апреле есть немало интересных праздников, которые отмечают в Украине. В последнюю субботу месяца отмечают День ветеринара. В этом году он приходится на 27 апреля. Это довольно опасная профессия, ведь никогда не знаешь, как поведет себя животное при осмотре или лечении.

Статистика показывает, что большинство ветеринаров получают травмы при работе с животными. Поэтому это дело нужно искренне любить, чтобы им заниматься, ведь всегда есть риск получить укус.

Известно, что потребность в специалисте, который будет лечить животных, возникла еще тогда, когда появились первые домашние животные — лошади, рогатый скот и собаки. Со временем у них начали возникать разные болезни. Поскольку специалистов не было, люди использовали народные средства — травы и минералы.

А вот в древнем Египте жили специальные целители, лечившие как людей, так и животных. В Древнем Риме профессия стала больше развиваться, потому что войско нуждалось в здоровых лошадях. Поэтому в римской армии работали ветеринарные врачи.

Впоследствии потребность в врачах животных становилась все больше и больше. Поэтому ветеринария начала развиваться как наука – создавали специализированные институты, организации, проводили конгрессы, подписывали соответствующие законы.

Тем временем, "Телеграф" собрал для вас красивые и теплые открытки с Днем ветеринара, чтобы вы могли поздравить родных, близких, коллег или знакомых с их профессиональным праздником. В наше сложное время важно помнить о важности каждой профессии для Украины и приятно делать специалистам своего дела.

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