Які додатки з РФ можуть бути у смартфонах українців: перевірте свій

Вони здатні передавати ваші дані ворогу

Не знаючи того, українці можуть використовувати програми для мобільних телефонів, які так чи інакше пов’язані з Росією. Вони можуть передавати дані користувача російським силовим структурам, які за бажання зможуть отримати доступ до даних GPS, Wi-Fi, текстових повідомлень та дзвінків.

OSINT-спільнота Molfar ще в перший рік повномасштабної війни проаналізувала мобільні програми Android та iOS, про результати розповів "24 канал". Розслідувачі встановили, які з них створені чи належать компаніям із Росії.

Деякі програми, пов’язані з Росією, українці активно використовують. Йдеться про такі платні програми:

Електроник,

Поліглот – Англійські слова,

Strelok Pro,

GPS Tracker,

Offline Maps,

My Dictionary Pro,

Поліглот 32 – Англійська мова,

Money Pro: Індивідуальні гроші AR,

Handwritten Text.

Безкоштовні програми:

Mods for Melon Playground,

Lensa: Pictures & Photo Editor, Joom.

Shopping for every day,

3D Earth & Real Moon.

Найбільше російських додатків у категорії безкоштовних ігор:

Fun Offline Games — Ні WiFi, Durak,

Brain Games: Puzzle for adults,

Gun Crusher: Smashing games, Jelly Run 2048.

Платні ігри:

True Fishing (key),

Vector Full,

Angry Neighbor,

Live або Die: Survival Pro.

Всі ці програми потрібно видалити зі свого смартфона. Так можна захистити свої дані. Крім того, росіяни можуть використовувати доходи від цих додатків для фінансування війни проти нашої країни.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зрозуміти, що за вами стежать через камеру вашого телефону. Зламування камери – не рідкість.