Какие приложения из РФ могут быть в смартфонах украинцев: проверьте свой
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Они способны передавать ваши данные врагу
Не зная того, украинцы могут использовать приложения для мобильных телефонов, которые так или иначе связаны с Россией. Они могут передавать данные пользователя российским силовым структурам, которые при желании смогут получить доступ к данным GPS, Wi-Fi, текстовым сообщениям и звонкам.
OSINT-сообщество Molfar еще в первый год полномасштабной войны проанализировало мобильные приложения Android и iOS, о результатах рассказал "24 канал". Расследователи установили, какие из них созданы или принадлежат компаниям из России.
Некоторые приложения, связанные с Россией, украинцы активно используют. Речь о таких платных программах:
- Электроник,
- Полиглот – Английские слова,
- Strelok Pro,
- GPS Tracker,
- Offline Maps,
- My Dictionary Pro,
- Полиглот 32 – Английский язык,
- Money Pro: Индивидуальные деньги AR,
- Handwritten Text.
Бесплатные приложения:
- Mods for Melon Playground,
- Lensa: Pictures & Photo Editor, Joom.
- Shopping for every day,
- 3D Earth & Real Moon.
Больше всего российских приложений в категории бесплатных игр:
- Fun Offline Games – Ні WiFi, Durak,
- Brain Games: Puzzle for adults,
- Gun Crusher: Smashing games, Jelly Run 2048.
Платные игры:
- True Fishing (key),
- Vector Full,
- Angry Neighbor,
- Live или Die: Survival Pro.
Все эти приложения необходимо удалить со своего смартфона. Так можно защитить свои данные. А кроме того, россияне могут использовать доходы от этих приложений для финансирования войны против нашей страны.
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