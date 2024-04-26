Какие приложения из РФ могут быть в смартфонах украинцев: проверьте свой

Они способны передавать ваши данные врагу

Не зная того, украинцы могут использовать приложения для мобильных телефонов, которые так или иначе связаны с Россией. Они могут передавать данные пользователя российским силовым структурам, которые при желании смогут получить доступ к данным GPS, Wi-Fi, текстовым сообщениям и звонкам.

OSINT-сообщество Molfar еще в первый год полномасштабной войны проанализировало мобильные приложения Android и iOS, о результатах рассказал "24 канал". Расследователи установили, какие из них созданы или принадлежат компаниям из России.

Некоторые приложения, связанные с Россией, украинцы активно используют. Речь о таких платных программах:

Электроник,

Полиглот – Английские слова,

Strelok Pro,

GPS Tracker,

Offline Maps,

My Dictionary Pro,

Полиглот 32 – Английский язык,

Money Pro: Индивидуальные деньги AR,

Handwritten Text.

Бесплатные приложения:

Mods for Melon Playground,

Lensa: Pictures & Photo Editor, Joom.

Shopping for every day,

3D Earth & Real Moon.

Больше всего российских приложений в категории бесплатных игр:

Fun Offline Games – Ні WiFi, Durak,

Brain Games: Puzzle for adults,

Gun Crusher: Smashing games, Jelly Run 2048.

Платные игры:

True Fishing (key),

Vector Full,

Angry Neighbor,

Live или Die: Survival Pro.

Все эти приложения необходимо удалить со своего смартфона. Так можно защитить свои данные. А кроме того, россияне могут использовать доходы от этих приложений для финансирования войны против нашей страны.

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