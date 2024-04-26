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Какие приложения из РФ могут быть в смартфонах украинцев: проверьте свой

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Автор
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Телефон. Фото Freepik

Они способны передавать ваши данные врагу

Не зная того, украинцы могут использовать приложения для мобильных телефонов, которые так или иначе связаны с Россией. Они могут передавать данные пользователя российским силовым структурам, которые при желании смогут получить доступ к данным GPS, Wi-Fi, текстовым сообщениям и звонкам.

OSINT-сообщество Molfar еще в первый год полномасштабной войны проанализировало мобильные приложения Android и iOS, о результатах рассказал "24 канал". Расследователи установили, какие из них созданы или принадлежат компаниям из России.

Некоторые приложения, связанные с Россией, украинцы активно используют. Речь о таких платных программах:

  • Электроник,
  • Полиглот – Английские слова,
  • Strelok Pro,
  • GPS Tracker,
  • Offline Maps,
  • My Dictionary Pro,
  • Полиглот 32 – Английский язык,
  • Money Pro: Индивидуальные деньги AR,
  • Handwritten Text.

Бесплатные приложения:

  • Mods for Melon Playground,
  • Lensa: Pictures & Photo Editor, Joom.
  • Shopping for every day,
  • 3D Earth & Real Moon.

Больше всего российских приложений в категории бесплатных игр:

  • Fun Offline Games – Ні WiFi, Durak,
  • Brain Games: Puzzle for adults,
  • Gun Crusher: Smashing games, Jelly Run 2048.

Платные игры:

  • True Fishing (key),
  • Vector Full,
  • Angry Neighbor,
  • Live или Die: Survival Pro.

Все эти приложения необходимо удалить со своего смартфона. Так можно защитить свои данные. А кроме того, россияне могут использовать доходы от этих приложений для финансирования войны против нашей страны.

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#Советы #Смартфон #Телефон