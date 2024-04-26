Праздник 26 апреля: что нельзя делать в день памяти священномученика Василия

Народные приметы свидетельствуют, что сегодня не стоит одалживать деньги знакомым

В пятницу, 26 апреля, согласно церковному календарю по новоюлианскому стилю церковь чествует священномученика Василия. В народе упоминают Глафира Горошница. В этот день продолжается пост к Пасхе 2024, которой соблюдаю православные и греко-католики.

Жизнь святого Василия пришлась на IV век. Он жил в Малой Азии, в городе Амасия. Мужчина был епископом и активно распространял христианское учение. Однако тогдашний Император Лицин был язычником и не верил в Иисуса Христа. Случилось так, что он влюбился в Глафиру — служанку своей жены Констанции. Женщина рассказала об этом хозяйке, а та, в свою очередь, дала ей деньги и помогла сбежать в Амасию.

Глафиру на новом месте встретил Василий. Он занимался строительством церкви, поэтому девушка решила пожертвовать деньги от царицы на храм. Однако этих денег не хватило на строительство храма, так что Глафира написала письмо хозяйке, с просьбой выслать еще. Впрочем, послание прочитал Лициний, что очень его разозлило. Он приказал привести к нему Глафиру и Василия.

Впрочем, женщина умерла еще до того, как император дал это указание. Василия же привели к царю и предложили ему быть верховным жрецом. Он отказался, поэтому его казнили.

Традиции и приметы на 26 апреля

Наши предки в этот день особенно обращали внимание на несколько вещей.

Считалось, если слышно пение кукушки — погода будет становиться все лучше.

Увидели ласточок – будет богатый урожай и хорошая погода.

Если сегодня тепло — ждите большой урожай огурцов.

Выпал снег – летом будет жарко.

Что нельзя делать 26 апреля

Поскольку все еще продолжается Великий пост, запрещено есть мясо, молочные продукты, яйца.

Не стоит в этот день жениться – семья долго не проживет в браке.

Запрещено употреблять нецензурную лексику, ссориться и сплетничать.

У кого именины 26 апреля

Сегодня, 26 апреля, День ангела отмечают Глафира, Василий, Иоанн, Николай, Нестор, Петр и Степан.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

26 апреля в Украине и мире вспоминается Международный день памяти Чернобыля. Авария на ЧАЭС стала вошла в историю как величайшая катастрофа в ядерной энергетике. Сотни людей погибли, пытаясь устранить аварию. Также многие гражданские погибли от радиации. В воздух попало гигантское количество радиоактивных веществ, что нанесло большой вред экологии как в Украине, так и по всей Европе.

Чтобы почтить жертвы трагедии, Генеральная Ассамблея ООН ввела Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф, который также приходится на 26 апреля.

26 апреля — Всемирный день пилотов. Его начали праздновать только в 2014 году. Впервые он был отмечен в Ассоциации пилотов Турецких авиалиний Turkish Airlines. Впрочем, спустя время начали праздновать во многих странах мира.

Ранее "Телеграф" рассказывал, будут ли выходные на праздники в апреле 2024 года. Заодно узнайте важные даты.