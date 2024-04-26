Всі захочуть вкрасти з вашого кошика пару крашанок: фарбуємо яйця за допомогою натуральних продуктів (фото)

Все необхідне їсти на вашій кухні

Неможливо уявити собі великодній стіл без різних крашанок. Їхня особливість у тому, що яйця фарбують в один колір, не використовуючи інший декор.

Багато хто купує у магазинах хімічні барвники, проте це не обов’язково. Разом із Today розповімо, як пофарбувати яйця натуральними інгредієнтами за копійки.

Як пофарбувати яйця підручними засобами

За допомогою буряка можна пофарбувати яйця в червоний колір. Знадобиться вам для цього лише один овоч.

Буряк необхідно очистити та натерти на дрібній тертці або пропустити через м’ясорубку, потім віджати сік. Їм потрібно залити варені та охолоджені яйця та залишити мінімум на 3 години – за цей час вони набудуть приємного рожевого відтінку. Щоб отримати більш насичений червоний колір, варто залишити яйця в соку на тривалий час.

Надати шкаралупі оранжевого відтінку може паприка. Для цього потрібно розчинити у склянці гарячої води 4 ст. л. паприки та помістити у відвар щойно зварені яйця. Кінцевий колір залежатиме від часу, який яйця проведуть у барвнику.

А за допомогою соку шпинату можна зробити гарні ніжно-зелені фарби м’ятного відтінку. Вони оригінально виглядатимуть на столі або в великодньому кошику.

Для цього потрібно пучок шпинату залити літром води, закип’ятити та проварити п’ять хвилин. Після відвару слід трохи остудити та відправити в нього тільки зварені гарячі яйця мінімум на 6 годин. В результаті у вас вийдуть красиві ніжно-зелені яйця.

Раніше ми розповідали, як пофарбувати великодні яйця у жовтий та синій кольори. Крашанки вийдуть дуже красивими.