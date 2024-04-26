Все захотят украсть из вашей корзинки пару крашанок: красим яйца с помощью натуральных продуктов (фото)

Все необходимое есть на вашей кухне

Невозможно представить себе пасхальный стол без различных крашанок. Их особенность в том, что яйца красят в один цвет, не используя другой декор.

Многие покупают в магазинах химические красители, однако это не обязательно. Вместе с Today расскажем, как покрасить яйца натуральными ингредиентами за копейки.

Как покрасить яйца подручными средствами

С помощью свеклы можно окрасить яйца в красный цвет. Понадобиться вам для этого лишь один овощ.

Свеклу необходимо очистить и натереть на мелкой терке либо пропустить через мясорубку, после отжать сок. Им нужно залить вареные и охлажденные яйца и оставить минимум на 3 часа — за это время они приобретут приятный розовый оттенок. Чтобы получить более насыщенный красный цвет, стоит оставить яйца в соке на более долгое время.

Придать скорлупе оранжевого оттенка может паприка. Для этого нужно растворить в стакане горячей воды 4 ст. л. паприки и поместить в отвар только что сваренные яйца. Конечный цвет будет зависеть от времени, которое яйца проведут в красителе.

А с помощью сока шпината можно сделать красивые нежно-зеленые крашенки мятного оттенка. Они будут оригинально смотреться на столе или в пасхальной корзине.

Для этого нужно пучок шпината залить литром воды, закипятить и проварить пять минут. После отвар следует немного остудить и отправить в него только сваренные горячие яйца минимум на 6 часов. В результате у вас получатся красивые нежно-зеленые крашанки.

Ранее мы рассказывали, как покрасить пасхальные яйца в желтый и синий цвета. Крашанки получатся очень красивыми.