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Все захотят украсть из вашей корзинки пару крашанок: красим яйца с помощью натуральных продуктов (фото)

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Ярких цветов можно добиться натуральными красителями
Ярких цветов можно добиться натуральными красителями. Фото patrioty.org.ua

Все необходимое есть на вашей кухне

Невозможно представить себе пасхальный стол без различных крашанок. Их особенность в том, что яйца красят в один цвет, не используя другой декор.

Многие покупают в магазинах химические красители, однако это не обязательно. Вместе с Today расскажем, как покрасить яйца натуральными ингредиентами за копейки.

Как покрасить яйца подручными средствами

С помощью свеклы можно окрасить яйца в красный цвет. Понадобиться вам для этого лишь один овощ.

Свеклу необходимо очистить и натереть на мелкой терке либо пропустить через мясорубку, после отжать сок. Им нужно залить вареные и охлажденные яйца и оставить минимум на 3 часа — за это время они приобретут приятный розовый оттенок. Чтобы получить более насыщенный красный цвет, стоит оставить яйца в соке на более долгое время.

Крашанки красного цвета
Фото: Тoday.ua

Придать скорлупе оранжевого оттенка может паприка. Для этого нужно растворить в стакане горячей воды 4 ст. л. паприки и поместить в отвар только что сваренные яйца. Конечный цвет будет зависеть от времени, которое яйца проведут в красителе.

Крашанки оранжевого цвета
Фото: Тoday.ua

А с помощью сока шпината можно сделать красивые нежно-зеленые крашенки мятного оттенка. Они будут оригинально смотреться на столе или в пасхальной корзине.

Для этого нужно пучок шпината залить литром воды, закипятить и проварить пять минут. После отвар следует немного остудить и отправить в него только сваренные горячие яйца минимум на 6 часов. В результате у вас получатся красивые нежно-зеленые крашанки.

Крашанки зеленого цвета
Фото: Тoday.ua

Ранее мы рассказывали, как покрасить пасхальные яйца в желтый и синий цвета. Крашанки получатся очень красивыми.

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#Яйца #Пасха #Лайфхак #Крашанки #Пасха 2024