Допоможе нагодувати вихованця: мало хто знає про ці функції гумки на олівці

Дізнайтеся, як ще можна використовувати гумку

Гумку на кінці простого олівця зроблено для того, щоб можна було з легкістю виправити допущену помилку. Але цей простий предмет може бути набагато більше. Є кілька цікавих способів використовувати гумку, щоб полегшити собі життя.

Раніше ми розповідали, навіщо потрібна синя сторона гумки. Тепер розповімо, як її можна застосовувати у побуті.

Маловідомі функції гумки на олівці

Якщо браслет втратив блиск і колишню привабливість, виправити ситуацію допоможе гумка. Достатньо протерти нею усі потьмянілі місця на браслеті й прикраса знову сяятиме. Гумка вбере жирні плями та відполірує поверхню браслета.

Зніміть ластики з трьох олівців та приклейте їх у вигляді трикутника на дно тарілки для собаки. Завдяки лайфхаку вона триматиметься на одному місці й вихованець більше не ганятиме предмет по всій кімнаті.

Щоб полегшити посадку насіння вставте олівець гумкою вниз у ґрунт доти, доки металеву частину не перестане бути видно. Потім киньте насіння у поглиблення. Яма буде ідеального розміру та глибини для вашого саджанця, і ви не забрудните руки.

Протріть клавіші клавіатури гумкою з олівця і подуйте на неї. Абразиви гумки легко видалять бруд, а гума вбере сліди шкірного сала.

Чорнильна пляма на сумці із замші можна легко видалити гумкою. Потріть забруднення у напрямку волокон і виріб знову стане чистим.

Щоб швидко позбутися потертостей на ламінаті потріть неприємні сліди гумкою, а потім протріть їх вологою ганчіркою. Гума містить трохи абразивний мінерал, який м’яко видаляє потертості, не дряпаючи поверхню підлоги.

Раніше "Телеграф" розповідав про функцію невеликої кнопки на ремені безпеки. Зроблена вона там не просто так.