Поможет накормить питомца: мало кто знает про эти функции ластика на карандаше

Узнайте, как еще можно использовать ластик

Ластик на конце простого карандаша сделан для того, чтобы можно было с легкостью исправить допущенную ошибку. Но этот простой предмет может намного больше. Есть несколько интересных способов использовать ластик, чтобы облегчить себе жизнь.

Ранее мы рассказывали, для чего нужна синяя сторона ластика. Теперь расскажем, как его можно применять в быту.

Малоизвестные функции ластика на карандаше

Если браслет потерял блеск и былую привлекательность, исправить ситуацию поможет ластик. Достаточно протереть им все потускневшие места на браслете и украшение снова будет сиять. Резинка впитает жирные пятна и отполирует поверхность браслета.

Снимите ластики с трех карандашей и приклейте их в виде треугольника на дно тарелки для собаки. Благодаря лайфхаку она будет держаться на одном месте и питомец больше не будет гонять предмет по всей комнате.

Чтобы облегчить посадку семян, вставьте карандаш ластиком вниз в почву до тех пор, пока металлическая часть не перестанет быть видна. Затем бросьте семя в углубление. Яма будет идеального размера и глубины для вашего саженца, и вы не испачкаете руки.

Протрите клавиши клавиатуры ластиком с карандаша и подуйте на нее. Абразивы ластика легко удалят грязь, а резина впитает следы кожного сала.

Чернильное пятно на сумке из замши можно легко удалить ластиком. Потрите загрязнение по направлению волокон и изделие снова станет чистым.

Чтобы быстро избавиться от потертостей на ламинате, потрите неприятные следы ластиком, а затем протрите их влажной тряпкой. Резина содержит слегка абразивный минерал, который мягко удаляет потертости, не царапая поверхность пола.

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