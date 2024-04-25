Таропрогноз на 26 квітня 2024: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У п’ятницю, 26 квітня 2024 року, деякі можуть загрузнути у сварках, чварах і дрібних неприємностях, тоді як інші навпаки зможуть знайти в собі сили вирішити всі спірні моменти в житті.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на двадцять шостий день квітня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Двійка кубків, перевернута Шістка жезлів, Колісниця

Перевернута Двійка кубків

Ця карта у цій позиції випадає вже другий день поспіль. Вона попереджає, що у стосунках з кимось близьким у Вас може статися втрата рівноваги, один може опинитися в позиції того, хто дає, а другий — лише того, хто приймає, що стане причиною конфліктів і сварок.

Перевернута Шістка жезлів

Ви можете несподівано відійти на другий план у якійсь із сфер життя — успіх, кар’єрне зростання, навіть Ваша любовна половинка може дістатися іншому.

Колісниця

У п’ятницю Ваш розум буде переважувати емоції, через що цей день стане дуже вдалим для вирішення важливих питань, позбавлення від всього зайвого і старого, початку здорового способу життя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в травні за картами Таро.