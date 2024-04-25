Укр

Таропрогноз на 26 апреля 2024: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Прогноз Таро, чего всем ждать 26 апреля
Прогноз Таро, чего всем ждать 26 апреля. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В пятницу, 26 апреля 2024 года, некоторые могут погрязнуть в ссорах, дрязгах и мелких неприятностях, в то время как другие наоборот смогут найти в себе силы уладить все спорные моменты в жизни.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать шестой день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Двойка кубков, перевернутая Шестерка жезлов, Колесница

Перевернутая Двойка кубков

Эта карта в этой позиции выпадает уже второй день подряд. Она предупреждает, что в отношениях с кем-то близким у Вас может случиться потеря равновесия, один может оказаться в позиции дающего, а второй, — только принимающего, что станет причиной для конфликтов и ссор.

Перевернутая Шестерка жезлов

Вы можете неожиданно отойти на второй план в какой-то из сфер жизни, — успех, карьерный рост, даже Ваша любовная половинка могут достаться другому.

Колесница

В пятницу Ваш разум будет перевешивать эмоции, ввиду чего этот день станет очень удачным для решения важных вопросов, избавления от всего лишнего и старого, начала здорового образа жизни.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в мае по картам Таро.

Теги:
#Прогноз Таро