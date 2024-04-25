Таропрогноз на 26 апреля 2024: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В пятницу, 26 апреля 2024 года, некоторые могут погрязнуть в ссорах, дрязгах и мелких неприятностях, в то время как другие наоборот смогут найти в себе силы уладить все спорные моменты в жизни.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать шестой день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Двойка кубков, перевернутая Шестерка жезлов, Колесница

Перевернутая Двойка кубков

Эта карта в этой позиции выпадает уже второй день подряд. Она предупреждает, что в отношениях с кем-то близким у Вас может случиться потеря равновесия, один может оказаться в позиции дающего, а второй, — только принимающего, что станет причиной для конфликтов и ссор.

Перевернутая Шестерка жезлов

Вы можете неожиданно отойти на второй план в какой-то из сфер жизни, — успех, карьерный рост, даже Ваша любовная половинка могут достаться другому.

Колесница

В пятницу Ваш разум будет перевешивать эмоции, ввиду чего этот день станет очень удачным для решения важных вопросов, избавления от всего лишнего и старого, начала здорового образа жизни.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в мае по картам Таро.