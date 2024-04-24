Таропрогноз на 25 квітня 2024: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У четвер, 25 квітня 2024 року, багато хто може бути схильний до зайвих конфліктів і божевільних вчинків, тоді як у інших навпаки обіцяє бути дуже вдалий день.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на двадцять п’ятий день квітня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Королева жезлів, перевернута Двійка кубків, Король жезлів

Перевернута Королева жезлів

Найближчим часом Ви можете бути схильні до імпульсивних непродуманих вчинків та конфліктів, а у відносинах можуть проявитися ревнощі та марнославство. Намагайтеся тримати себе в руках, щоб не наробити дурниць і не посваритися з близькими.

Перевернута Двійка кубків

У стосунках з кимось близьким у Вас може статися втрата рівноваги, один може опинитися в позиції того, хто дає, а другий — лише того, хто приймає, що стане причиною конфліктів і сварок. Постарайтеся, щоб це не надто зіпсувало ваші стосунки.

Король жезлів

Це дуже сприятлива карта, яка обіцяє, що удача посміхнеться Вам, якщо Ви докладете зусиль для отримання бажаного. Також карта може говорити про майбутній щасливий шлюб або отримання спадщини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в травні за картами Таро.