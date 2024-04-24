Таропрогноз на 25 апреля 2024: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В четверг, 25 апреля 2024 года, многие могут быть склонны к излишним конфликтам и сумасбродству, в то время как у других наоборот обещает быть весьма удачный день.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать пятый день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Королева жезлов, перевернутая Двойка кубков, Король жезлов

Перевернутая Королева жезлов

В ближайшем времени Вы можете быть склонны к импульсивным непродуманным поступкам и конфликтам, а в отношениях могут проявиться ревность и тщеславие. Постарайтесь держать себя в руках, чтобы не натворить глупостей и не рассориться с близкими.

Перевернутая Двойка кубков

В отношении с кем-то близким у Вас может произойти потеря равновесия, один может оказаться в позиции дающего, а второй, — только принимающего, что станет причиной для конфликтов и ссор. Постарайтесь, чтобы это не слишком испортило Ваши отношения.

Король жезлов

Это весьма благоприятная карта, которая обещает, что фортуна улыбнется Вам, если Вы приложите усилия для получения желаемого. Также карта может говорить о скором счастливом браке или же получении наследства.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в мае по картам Таро.