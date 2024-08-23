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Вкусная закуска всего за 6 часов: рецепт маринованных шампиньонов

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Маринованные грибы станут вашей любимой закуской (изображение создано с помощью ИИ)
Маринованные грибы станут вашей любимой закуской (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Такие маринованные грибы очень быстро и просто готовятся.

Маринованные шампиньоны – это универсальная закуска, которая придает пикантности любому блюду. Их можно подавать как самостоятельную закуску, добавлять в салаты, пиццу или использовать как начинку для бутербродов. Сегодня мы расскажем вам, как приготовить ароматные маринованные шампиньоны в домашних условиях. Также предлагаем рецепт маринованных огурцов.

Почему стоит мариновать шампиньоны самостоятельно?

  • Свежесть и качество: Вы точно будете знать, из каких ингредиентов приготовлены ваши маринованные грибы.
  • Экономия: Приготовление маринованных шампиньонов дома обойдется дешевле, чем покупка готового продукта.
  • Разнообразие вкусов: Вы можете экспериментировать с разными специями и травами, создавая уникальный вкус.

Что нужно для маринования шампиньонов:

  • Шампиньоны: Выбирайте свежие, плотные грибы без повреждений.
  • Уксус: Яблочный или виноградный уксус добавят маринаду пикантную кислинку.
  • Вода: Для разведения маринада.
  • Сахар: Для балансировки вкуса.
  • Соль: По вкусу.
  • Специи: лавровый лист, черный перец горошком, гвоздика, зерна кориандра – классический набор для маринования.
  • Чеснок: Добавляет пикантность.
  • Растительное масло создает блестящую пленку на грибах и сохраняет их свежесть.

Пошаговый рецепт:

  1. Подготовка шампиньонов: Тщательно промойте шампиньоны и нарежьте их на желаемые кусочки.
  2. Приготовление маринада: В кастрюле смешайте воду, уксус, сахар, соль, специи и лавровый лист. Доведите до кипения и варите 5-7 минут, чтобы специи отдали свой аромат.
  3. Варенье шампиньонов: Добавьте нарезанные шампиньоны в кипящий маринад и варите 10-15 минут до готовности.
  4. Охлаждение и хранение: Переложите горячие маринованные шампиньоны в стерилизованные банки, добавьте по зубчику чеснока в каждую банку и залейте маринадом. Закатайте банки и переверните их вверх дном. После полного охлаждения храните в холодильнике.

Советы:

  • Для более насыщенного вкуса можно добавить в маринад немного соевого соуса или бальзамического уксуса.
  • Чтобы маринованные шампиньоны имели более хрустящую текстуру, после варки их можно охладить и обжарить на масле.
  • Для разнообразия вкуса можно добавлять в маринад свежую зелень, например укроп, петрушку или базилик.

Приготовление маринованных шампиньонов дома – это не только просто, но и очень вкусно. Вы можете экспериментировать с разными специями и травами, создавая уникальный вкус. Готовьте с удовольствием и наслаждайтесь результатом!

Подаем малосольные огурцы вместе с нежными котлетами. Кстати, можно замариновать огурцы и зимой готовить с ними разные салаты.

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