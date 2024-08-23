Как выбрать сладкий арбуз: топ-4 признака
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Есть простые лайфхаки, которые помогут выбрать сладкий арбуз.
Лето – это время сочных арбузов. Но как выбрать действительно сладкий и спелый плод среди множества других? Существует несколько уловок, которые помогут вам сделать правильный выбор. Также мы писали, как выбрать сладкую кукурузу.
На что обратить внимание при выборе арбуза:
- Звук: постучите по арбузу. Спелый плод издает звонкий звук, напоминающий барабан. Глухой звук говорит о том, что арбуз переспел или недозрел.
- Вес: Спелый арбуз тяжел для своего размера. Он должен быть жестким, но не каменистым.
- Пятно: На боку лежащего на земле арбуза должно быть желтое или оранжевое пятно. Чем она больше и ярче, тем спелее арбуз.
- ХВОСТИК: Сухой хвостик свидетельствует о том, что арбуз срезали давно. Если хвостик зелёный и свежий, то плод может быть недозрелым.
- Сеть: Четкая и выраженная сеть на кожуре арбуза говорит о его сладости.
- Звук при разрезании: При разрезании спелый арбуз издает хрустящий звук.
- Мякоть: Мякоть должна быть алой, зернышки – черными, а сока – много.
Некоторые дополнительные советы:
- Сезон: Самые вкусные арбузы – выращенные в естественных условиях и созревшие на бахче.
- Место покупки: Лучше покупать арбузы на рынках, где можно осмотреть их со всех сторон.
- Размер: Не всегда большой арбуз самый сладкий. Иногда небольшие плоды могут быть вкуснее.
- Запах: Спелый арбуз обладает легким сладким ароматом.
Как избежать нитратов:
- Цвет мякоти: Если мякоть имеет желтоватый оттенок или белые прожилки, это может свидетельствовать о наличии нитратов.
- Вкус: Арбуз с нитратами часто имеет пресный или кисловатый вкус.
- Запах: Нитраты могут придавать арбузу неприятный запах.
Выбор сладкого арбуза – настоящее искусство. Используя вышеприведенные советы, вы сможете выбрать самый вкусный плод и насладиться его сладким вкусом летом.
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