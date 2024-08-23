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Как выбрать сладкий арбуз: топ-4 признака

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Выбрать сладкий арбуз очень просто (изображение создано с помощью ИИ)
Выбрать сладкий арбуз очень просто (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Есть простые лайфхаки, которые помогут выбрать сладкий арбуз.

Лето – это время сочных арбузов. Но как выбрать действительно сладкий и спелый плод среди множества других? Существует несколько уловок, которые помогут вам сделать правильный выбор. Также мы писали, как выбрать сладкую кукурузу.

На что обратить внимание при выборе арбуза:

  • Звук: постучите по арбузу. Спелый плод издает звонкий звук, напоминающий барабан. Глухой звук говорит о том, что арбуз переспел или недозрел.
  • Вес: Спелый арбуз тяжел для своего размера. Он должен быть жестким, но не каменистым.
  • Пятно: На боку лежащего на земле арбуза должно быть желтое или оранжевое пятно. Чем она больше и ярче, тем спелее арбуз.
  • ХВОСТИК: Сухой хвостик свидетельствует о том, что арбуз срезали давно. Если хвостик зелёный и свежий, то плод может быть недозрелым.
  • Сеть: Четкая и выраженная сеть на кожуре арбуза говорит о его сладости.
  • Звук при разрезании: При разрезании спелый арбуз издает хрустящий звук.
  • Мякоть: Мякоть должна быть алой, зернышки – черными, а сока – много.

Некоторые дополнительные советы:

  • Сезон: Самые вкусные арбузы – выращенные в естественных условиях и созревшие на бахче.
  • Место покупки: Лучше покупать арбузы на рынках, где можно осмотреть их со всех сторон.
  • Размер: Не всегда большой арбуз самый сладкий. Иногда небольшие плоды могут быть вкуснее.
  • Запах: Спелый арбуз обладает легким сладким ароматом.

Как избежать нитратов:

  • Цвет мякоти: Если мякоть имеет желтоватый оттенок или белые прожилки, это может свидетельствовать о наличии нитратов.
  • Вкус: Арбуз с нитратами часто имеет пресный или кисловатый вкус.
  • Запах: Нитраты могут придавать арбузу неприятный запах.

Выбор сладкого арбуза – настоящее искусство. Используя вышеприведенные советы, вы сможете выбрать самый вкусный плод и насладиться его сладким вкусом летом.

Ранее "Телеграф" делился кулинарными лайфхаками. Также мы писали, как проверить качество стирального порошка.

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