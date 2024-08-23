Справится даже ребенок: рецепт простейшей быстрой шарлотки
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Приготовление этой шарлотки займет буквально 5 минут.
Кто сказал, что вкусный домашний пирог – это долго и скучно? Сегодня мы поделимся с вами рецептом шарлотки, который удивит вас своей простотой и быстротой приготовления. Этот пирог станет отличным десертом для неожиданных гостей или просто вкусным перекусом после рабочего дня.
Почему стоит выбрать наш рецепт:
- Быстро: Справитесь за считанные минуты.
- Просто: Даже если вы новичок на кухне, у вас все получится.
- Вкусно: сочные яблоки и нежное тесто – идеальное сочетание.
- Вариативно: можно экспериментировать с начинкой и добавками.
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 1 стакан сахара
- 1 стакан муки
- 3-4 яблока
- Ванильный сахар по вкусу
- Форма для выпечки
Приготовление:
- Готовим яблоки: Пока разогревается духовка до 180 градусов, очистите яблоки от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте их на тонкие дольки.
- Взбиваем тесто: В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до пышной пены. Постепенно добавьте муку и ванильный сахар, аккуратно перемешивая лопаткой.
- Формируем шарлотку: Выложите яблоки на дно формы для выпечки, смазанную маслом. Залейте яблоки яичной консистенцией.
- Выпекаем: Выпекайте в разогретой духовке в течение 30-35 минут или до золотистой корочки.
Секреты идеальной шарлотки:
- Яблоки: Выбирайте сладкие сорта яблок, они придадут пирогу особой сочности.
- Температура: Не открывайте духовку при выпекании первые 20 минут, чтобы пирог поднялся.
- Подача: Готовую шарлотку можно подавать теплой или холодной, с шариком мороженого или политой карамелью.
Для более пикантного вкуса добавьте в тесто немного корицы или мускатного ореха.
Подаем такую шарлотку с ароматным и нежным кофе. На основной прием пищи можно приготовить нежный пирог с капустой и капустой.