Справится даже ребенок: рецепт простейшей быстрой шарлотки

Приготовление этой шарлотки займет буквально 5 минут.

Кто сказал, что вкусный домашний пирог – это долго и скучно? Сегодня мы поделимся с вами рецептом шарлотки, который удивит вас своей простотой и быстротой приготовления. Этот пирог станет отличным десертом для неожиданных гостей или просто вкусным перекусом после рабочего дня.

Почему стоит выбрать наш рецепт:

Быстро: Справитесь за считанные минуты.

Справитесь за считанные минуты. Просто: Даже если вы новичок на кухне, у вас все получится.

Даже если вы новичок на кухне, у вас все получится. Вкусно: сочные яблоки и нежное тесто – идеальное сочетание.

сочные яблоки и нежное тесто – идеальное сочетание. Вариативно: можно экспериментировать с начинкой и добавками.

Ингредиенты:

3 яйца

1 стакан сахара

1 стакан муки

3-4 яблока

Ванильный сахар по вкусу

Форма для выпечки

Приготовление:

Готовим яблоки: Пока разогревается духовка до 180 градусов, очистите яблоки от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте их на тонкие дольки. Взбиваем тесто: В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до пышной пены. Постепенно добавьте муку и ванильный сахар, аккуратно перемешивая лопаткой. Формируем шарлотку: Выложите яблоки на дно формы для выпечки, смазанную маслом. Залейте яблоки яичной консистенцией. Выпекаем: Выпекайте в разогретой духовке в течение 30-35 минут или до золотистой корочки.

Секреты идеальной шарлотки:

Яблоки: Выбирайте сладкие сорта яблок, они придадут пирогу особой сочности.

Выбирайте сладкие сорта яблок, они придадут пирогу особой сочности. Температура: Не открывайте духовку при выпекании первые 20 минут, чтобы пирог поднялся.

Не открывайте духовку при выпекании первые 20 минут, чтобы пирог поднялся. Подача: Готовую шарлотку можно подавать теплой или холодной, с шариком мороженого или политой карамелью.

Для более пикантного вкуса добавьте в тесто немного корицы или мускатного ореха.

Подаем такую шарлотку с ароматным и нежным кофе. На основной прием пищи можно приготовить нежный пирог с капустой и капустой.