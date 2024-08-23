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Справится даже ребенок: рецепт простейшей быстрой шарлотки

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Шарлотка станет отличным дополнением к чаю (изображение создано с помощью ИИ).
Шарлотка станет отличным дополнением к чаю (изображение создано с помощью ИИ).. Фото Телеграф

Приготовление этой шарлотки займет буквально 5 минут.

Кто сказал, что вкусный домашний пирог – это долго и скучно? Сегодня мы поделимся с вами рецептом шарлотки, который удивит вас своей простотой и быстротой приготовления. Этот пирог станет отличным десертом для неожиданных гостей или просто вкусным перекусом после рабочего дня.

Почему стоит выбрать наш рецепт:

  • Быстро: Справитесь за считанные минуты.
  • Просто: Даже если вы новичок на кухне, у вас все получится.
  • Вкусно: сочные яблоки и нежное тесто – идеальное сочетание.
  • Вариативно: можно экспериментировать с начинкой и добавками.

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 1 стакан сахара
  • 1 стакан муки
  • 3-4 яблока
  • Ванильный сахар по вкусу
  • Форма для выпечки

Приготовление:

  1. Готовим яблоки: Пока разогревается духовка до 180 градусов, очистите яблоки от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте их на тонкие дольки.
  2. Взбиваем тесто: В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до пышной пены. Постепенно добавьте муку и ванильный сахар, аккуратно перемешивая лопаткой.
  3. Формируем шарлотку: Выложите яблоки на дно формы для выпечки, смазанную маслом. Залейте яблоки яичной консистенцией.
  4. Выпекаем: Выпекайте в разогретой духовке в течение 30-35 минут или до золотистой корочки.

Секреты идеальной шарлотки:

  • Яблоки: Выбирайте сладкие сорта яблок, они придадут пирогу особой сочности.
  • Температура: Не открывайте духовку при выпекании первые 20 минут, чтобы пирог поднялся.
  • Подача: Готовую шарлотку можно подавать теплой или холодной, с шариком мороженого или политой карамелью.

Для более пикантного вкуса добавьте в тесто немного корицы или мускатного ореха.

Подаем такую шарлотку с ароматным и нежным кофе. На основной прием пищи можно приготовить нежный пирог с капустой и капустой.

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#Рецепт #Шарлотка #еда-Телеграф