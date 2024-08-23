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Полезный и простой завтрак: рецепт омлета с цветной капустой

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
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Такой омлет станет отличным вариантом завтрака (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 23 августа 2024, 09:40
Такой омлет станет отличным вариантом завтрака (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Приготовление этого блюда не займет много времени.

Начнём день ярко! Сегодня мы приготовим не просто омлет, а настоящий кулинарный шедевр – омлет с нежной цветной капустой. Это блюдо не только вкусно, но и невероятно полезно, ведь сочетает в себе белок из яиц, клетчатку из капусты и витамины. Также, предлагаем рецепт конвертиков из лаваша на завтрак.

Почему стоит выбрать омлет с цветной капустой:

  • Легкий и питательный: идеальный вариант для завтрака или легкого ужина.
  • Содержит много белка, витаминов и минералов.
  • Нежный омлет с хрустящими кусочками капусты – это настоящее удовольствие для вкусовых рецепторов.
  • Быстрый в приготовлении Справится даже новичок на кухне.

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 200 г цветной капусты
  • 50 мл молока
  • 2 столовые ложки сливочного масла
  • Соль, перец по вкусу
  • Свежая зелень для подачи (укроп, петрушка)

Приготовление:

  1. Подготовка капусты: Разогрейте сковороду со сливочным маслом. Нарежьте цветную капусту небольшими соцветиями и обжарьте до золотистого цвета.
  2. Взбить яиц: В миске взбейте яйца вилкой до однородной массы. Добавьте молоко, соль и перец по вкусу, снова взбейте.
  3. Формование омлета: Вылейте яичную смесь на разогретую сковороду с капустой. Накройте крышкой и жарьте на среднем огне 5-7 минут, пока омлет не схватится.
  4. Подача: Готовый омлет переложите на тарелку и посыпьте свежей зеленью.

Секреты идеального омлета:

  • Яйца комнатной температуры: взбиваются быстрее и легче.
  • Низкий огонь: Так омлет пропечется равномерно и не подгорит.
  • Не перемешивайте: Чтобы омлет был пышным, не перемешивайте его во время жарки.
  • Экспериментируйте: Добавьте в омлет свои любимые ингредиенты: помидоры, грибы, сыр, бекон.

Для более пикантного вкуса добавьте к омлету немного тертого творога или измельченного чеснока.

Раньше мы публиковали рецепт кабачковых палочек в кляре. Также мы рассказывали, как готовят омлет итальянцы.

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