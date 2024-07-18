Об этом важно знать, чтобы не потерять урожай: когда нужно обрезать малину

Чтобы малина была сладкой и здоровой, необходимо правильно за ней ухаживать.

Малина – это не просто вкусная ягода, это настоящая витаминная бомба, источник полезных веществ и отличный материал для домашних десертов. Чтобы ваша малина радовала вас обильным урожаем, важно знать когда и как ее правильно обрезать. Также мы писали, какой сорт огурцов выбрать для июньской посадки, чтобы был большой урожай.

Когда обрезать малину:

Весенняя обрезка: Проводится ранней весной, до начала сокодвижения. Во время весенней обрезки удаляются старые, больные и поврежденные ветви, а также легшие на землю побеги.

Проводится ранней весной, до начала сокодвижения. Во время весенней обрезки удаляются старые, больные и поврежденные ветви, а также легшие на землю побеги. Летняя обрезка: Проводится после сбора плодов. Удаляются отплодоносящие побеги, а также слабые и тонкие ветви.

Проводится после сбора плодов. Удаляются отплодоносящие побеги, а также слабые и тонкие ветви. Осенняя обрезка: Проводится после ноября. Удаляются все ветки, которые не принесли плодов, а также больные и поврежденные побеги.

Как обрезать малину:

Обрезка производится острым секатором или ножом.

Срезы производятся под углом 45 градусов.

Не рекомендуется оставлять пеньки, они могут стать источником инфекций.

После обрезки рекомендуется обработать срезы фунгицидом, чтобы предотвратить развитие болезней.

Виды обрезки малины:

Обрезка на пень При этом способе ветки обрезаются на высоте 10-15 см от земли.

При этом способе ветки обрезаются на высоте 10-15 см от земли. Обрезка на плодоносную почку: Этот способ предусматривает обрезку веток над ближайшей к земле плодоносящей почкой.

Этот способ предусматривает обрезку веток над ближайшей к земле плодоносящей почкой. Обрезка на нулевую почку: При этом способе ветки обрезаются до земли.

Совет:

Обрезка малины — это не только способ увеличить урожай, но и предотвратить развитие болезней и вредителей. Поэтому не пренебрегайте этой важной процедурой, и ваша малина обязательно подарит вам обильный урожай сладких и ароматных ягод!

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