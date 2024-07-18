Об этом важно знать, чтобы не потерять урожай: когда нужно обрезать малину

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Малина требует правильного ухода (изображение создано с помощью ИИ)
Малина требует правильного ухода (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Чтобы малина была сладкой и здоровой, необходимо правильно за ней ухаживать.

Малина – это не просто вкусная ягода, это настоящая витаминная бомба, источник полезных веществ и отличный материал для домашних десертов. Чтобы ваша малина радовала вас обильным урожаем, важно знать когда и как ее правильно обрезать. Также мы писали, какой сорт огурцов выбрать для июньской посадки, чтобы был большой урожай.

Когда обрезать малину:

  • Весенняя обрезка: Проводится ранней весной, до начала сокодвижения. Во время весенней обрезки удаляются старые, больные и поврежденные ветви, а также легшие на землю побеги.
  • Летняя обрезка: Проводится после сбора плодов. Удаляются отплодоносящие побеги, а также слабые и тонкие ветви.
  • Осенняя обрезка: Проводится после ноября. Удаляются все ветки, которые не принесли плодов, а также больные и поврежденные побеги.

Как обрезать малину:

  • Обрезка производится острым секатором или ножом.
  • Срезы производятся под углом 45 градусов.
  • Не рекомендуется оставлять пеньки, они могут стать источником инфекций.
  • После обрезки рекомендуется обработать срезы фунгицидом, чтобы предотвратить развитие болезней.

Виды обрезки малины:

  • Обрезка на пень При этом способе ветки обрезаются на высоте 10-15 см от земли.
  • Обрезка на плодоносную почку: Этот способ предусматривает обрезку веток над ближайшей к земле плодоносящей почкой.
  • Обрезка на нулевую почку: При этом способе ветки обрезаются до земли.

Совет:

Обрезка малины — это не только способ увеличить урожай, но и предотвратить развитие болезней и вредителей. Поэтому не пренебрегайте этой важной процедурой, и ваша малина обязательно подарит вам обильный урожай сладких и ароматных ягод!

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