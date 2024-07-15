Деревья будут радовать красотой и здоровьем: секреты летней обрезки деревьев

Чтобы ваши деревья стали еще красивее и лучше росли, следует знать, как правильно их обрезать.

Лето – это не только время отдыха и наслаждения солнцем, но и время для ухода за садом. Один из важных этапов в этом деле – обрезка деревьев. Правильно проведенная она не только формирует крону, делая ее более эстетичной, но и стимулирует рост, улучшает плодоношение и оздоравливает растения. Также мы писали, как вырастить сакуру.

Сегодня мы поделимся с вами секретами летней обрезки деревьев, которые помогут превратить ваш сад в настоящий шедевр!

1. Когда обрезать деревья летом:

Лучшее время для обрезки: конец июня – начало июля, когда деревья уже пережили активную фазу вегетации и готовятся к плодоношению.

конец июня – начало июля, когда деревья уже пережили активную фазу вегетации и готовятся к плодоношению. Разрешается обрезка: в течение всего лета, за исключением периода цветения и активного плодоношения.

в течение всего лета, за исключением периода цветения и активного плодоношения. Не рекомендуется обрезать деревья осенью, ведь это может привести к ослаблению и повреждению морозами.

2. Какие деревья нуждаются в летней обрезке:

Плодовые деревья: яблони, груши, сливы, вишни, абрикосы, персики.

яблони, груши, сливы, вишни, абрикосы, персики. Ягодные кусты: малина, смородина, крыжовник, йошта.

малина, смородина, крыжовник, йошта. Декоративные деревья и кустарники: розы, сирень, жасмин, форзиция.

3. Основные правила летней обрезки:

Используйте острые и чистые инструменты: секаторы, лопасти, пилы.

секаторы, лопасти, пилы. Обрезайте ветки под углом: это провоцирует рост новейших побегов.

это провоцирует рост новейших побегов. Удаляйте больные, поврежденные и загущенные ветви: это улучшит освещение и циркуляцию воздуха в кроне.

это улучшит освещение и циркуляцию воздуха в кроне. Укорачивайте слишком длинные ветви: это поможет сформировать более компактную и эстетическую крону.

это поможет сформировать более компактную и эстетическую крону. Не обрезайте более 30% кроны за один раз: это может привести к стрессу и ослаблению дерева.

4. Дополнительные советы:

После обрезки обработайте срезы садовым варом: это поможет оградить дерево от инфекций.

это поможет оградить дерево от инфекций. Регулярно поливайте деревья: это особенно важно в жаркую и сухую погоду.

это особенно важно в жаркую и сухую погоду. Подкармливайте деревья минеральными и органическими удобрениями: это поможет им восстановиться после обрезки и стимулирует рост.

Летняя обрезка – это не просто косметическая процедура, но важный элемент ухода за садом. Правильно проведенная, она поможет вам вырастить здоровые, красивые и плодоносящие деревья, которые в течение многих лет будут радовать вас своими дарами.

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