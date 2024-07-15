Деревья будут радовать красотой и здоровьем: секреты летней обрезки деревьев

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Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Правильная обрезка очень важна для деревьев (изображение создано с помощью ИИ)
Правильная обрезка очень важна для деревьев (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Чтобы ваши деревья стали еще красивее и лучше росли, следует знать, как правильно их обрезать.

Лето – это не только время отдыха и наслаждения солнцем, но и время для ухода за садом. Один из важных этапов в этом деле – обрезка деревьев. Правильно проведенная она не только формирует крону, делая ее более эстетичной, но и стимулирует рост, улучшает плодоношение и оздоравливает растения. Также мы писали, как вырастить сакуру.

Сегодня мы поделимся с вами секретами летней обрезки деревьев, которые помогут превратить ваш сад в настоящий шедевр!

1. Когда обрезать деревья летом:

  • Лучшее время для обрезки: конец июня – начало июля, когда деревья уже пережили активную фазу вегетации и готовятся к плодоношению.
  • Разрешается обрезка: в течение всего лета, за исключением периода цветения и активного плодоношения.
  • Не рекомендуется обрезать деревья осенью, ведь это может привести к ослаблению и повреждению морозами.

2. Какие деревья нуждаются в летней обрезке:

  • Плодовые деревья: яблони, груши, сливы, вишни, абрикосы, персики.
  • Ягодные кусты: малина, смородина, крыжовник, йошта.
  • Декоративные деревья и кустарники: розы, сирень, жасмин, форзиция.

3. Основные правила летней обрезки:

  • Используйте острые и чистые инструменты: секаторы, лопасти, пилы.
  • Обрезайте ветки под углом: это провоцирует рост новейших побегов.
  • Удаляйте больные, поврежденные и загущенные ветви: это улучшит освещение и циркуляцию воздуха в кроне.
  • Укорачивайте слишком длинные ветви: это поможет сформировать более компактную и эстетическую крону.
  • Не обрезайте более 30% кроны за один раз: это может привести к стрессу и ослаблению дерева.

4. Дополнительные советы:

  • После обрезки обработайте срезы садовым варом: это поможет оградить дерево от инфекций.
  • Регулярно поливайте деревья: это особенно важно в жаркую и сухую погоду.
  • Подкармливайте деревья минеральными и органическими удобрениями: это поможет им восстановиться после обрезки и стимулирует рост.

Летняя обрезка – это не просто косметическая процедура, но важный элемент ухода за садом. Правильно проведенная, она поможет вам вырастить здоровые, красивые и плодоносящие деревья, которые в течение многих лет будут радовать вас своими дарами.

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