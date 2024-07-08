Как вырастить базилик дома: советы садоводов

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Базилик – очень ароматное и полезное растение (изображение создано с помощью ИИ)
Базилик – очень ароматное и полезное растение (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Вырастить базилик дома – несложно.

Базилик – это не просто ароматная специя, но и настоящая копилка витаминов и полезных микроэлементов. Он придает блюдам невероятный вкус и аромат, а также используется в народной медицине и косметологии. Также мы писали, какой сорт огурцов выбрать для июньской посадки, чтобы был большой урожай.

Сегодня мы поделимся с вами секретами того, как вырастить базилик в домашних условиях, чтобы он радовал вас свежестью и ароматом в течение всего года. Об этом пишет Запад.нет.

Что вам понадобится:

  • Семена базилика
  • Почва для рассады
  • Емкость для посадки
  • Поливная воронка
  • Опрыскиватель
  • Место с хорошим освещением

Посадка:

  1. Семена базилика высейте на глубину 1-2 см в увлажненную почву.
  2. Слегка присыпьте семена землей и хорошо увлажните.
  3. Накройте емкость пленкой или стеклом, чтобы создать парниковый эффект.
  4. Поставьте емкость в тёплое, освещенное место.

Уход:

  • Регулярно поливайте базилик, не допуская пересыхания или переувлажнения почвы.
  • Опрыскивайте
  • Чтобы базилик лучше кустился, прищипывайте верхушки побегов.
  • Раз в 2-3 недели подкармливайте базилик комплексным минеральным удобрением.
  • Обеспечьте базилику достаточно света, ведь она не любит тени.

Сбор урожая:

  • Листья базилика можно собирать уже через 3-4 недели после всходов.
  • Срезайте листики базилика острыми ножницами, не забирая больше 1/3 части растения.
  • Собирайте базилик утром после того, как взойдет роса.

Советы:

  • Вы можете выращивать базилик не только из семян, но и из черенков.
  • Для более интенсивного аромата поливайте базилик водой с добавлением нескольких капель эфирного масла лимона или мяты.
  • Свежий базилик можно заморозить или засушить на зиму.

Раньше мы писали, что нельзя сажать рядом с помидорами. Также, мы делились, чем удобрять огурцы на грядке.

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