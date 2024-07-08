Как вырастить базилик дома: советы садоводов
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Вырастить базилик дома – несложно.
Базилик – это не просто ароматная специя, но и настоящая копилка витаминов и полезных микроэлементов. Он придает блюдам невероятный вкус и аромат, а также используется в народной медицине и косметологии. Также мы писали, какой сорт огурцов выбрать для июньской посадки, чтобы был большой урожай.
Сегодня мы поделимся с вами секретами того, как вырастить базилик в домашних условиях, чтобы он радовал вас свежестью и ароматом в течение всего года. Об этом пишет Запад.нет.
Что вам понадобится:
- Семена базилика
- Почва для рассады
- Емкость для посадки
- Поливная воронка
- Опрыскиватель
- Место с хорошим освещением
Посадка:
- Семена базилика высейте на глубину 1-2 см в увлажненную почву.
- Слегка присыпьте семена землей и хорошо увлажните.
- Накройте емкость пленкой или стеклом, чтобы создать парниковый эффект.
- Поставьте емкость в тёплое, освещенное место.
Уход:
- Регулярно поливайте базилик, не допуская пересыхания или переувлажнения почвы.
- Опрыскивайте
- Чтобы базилик лучше кустился, прищипывайте верхушки побегов.
- Раз в 2-3 недели подкармливайте базилик комплексным минеральным удобрением.
- Обеспечьте базилику достаточно света, ведь она не любит тени.
Сбор урожая:
- Листья базилика можно собирать уже через 3-4 недели после всходов.
- Срезайте листики базилика острыми ножницами, не забирая больше 1/3 части растения.
- Собирайте базилик утром после того, как взойдет роса.
Советы:
- Вы можете выращивать базилик не только из семян, но и из черенков.
- Для более интенсивного аромата поливайте базилик водой с добавлением нескольких капель эфирного масла лимона или мяты.
- Свежий базилик можно заморозить или засушить на зиму.
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