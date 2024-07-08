Как вырастить базилик дома: советы садоводов

Вырастить базилик дома – несложно.

Базилик – это не просто ароматная специя, но и настоящая копилка витаминов и полезных микроэлементов. Он придает блюдам невероятный вкус и аромат, а также используется в народной медицине и косметологии. Также мы писали, какой сорт огурцов выбрать для июньской посадки, чтобы был большой урожай.

Сегодня мы поделимся с вами секретами того, как вырастить базилик в домашних условиях, чтобы он радовал вас свежестью и ароматом в течение всего года. Об этом пишет Запад.нет.

Что вам понадобится:

Семена базилика

Почва для рассады

Емкость для посадки

Поливная воронка

Опрыскиватель

Место с хорошим освещением

Посадка:

Семена базилика высейте на глубину 1-2 см в увлажненную почву. Слегка присыпьте семена землей и хорошо увлажните. Накройте емкость пленкой или стеклом, чтобы создать парниковый эффект. Поставьте емкость в тёплое, освещенное место.

Уход:

Регулярно поливайте базилик, не допуская пересыхания или переувлажнения почвы.

Опрыскивайте

Чтобы базилик лучше кустился, прищипывайте верхушки побегов.

Раз в 2-3 недели подкармливайте базилик комплексным минеральным удобрением.

Обеспечьте базилику достаточно света, ведь она не любит тени.

Сбор урожая:

Листья базилика можно собирать уже через 3-4 недели после всходов.

Срезайте листики базилика острыми ножницами, не забирая больше 1/3 части растения.

Собирайте базилик утром после того, как взойдет роса.

Советы:

Вы можете выращивать базилик не только из семян, но и из черенков.

Для более интенсивного аромата поливайте базилик водой с добавлением нескольких капель эфирного масла лимона или мяты.

Свежий базилик можно заморозить или засушить на зиму.

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