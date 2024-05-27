Укр

Безопасный загар: 5 советов, как защитить кожу от солнца

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
Читати українською
Автор
Кожу нужно защищать от солнца (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 27 мая 2024, 10:01
Кожу нужно защищать от солнца (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Хороший загар можно обеспечить правильной защитой кожи.

Лето – пора не только долгих дней, жарких вечеров и обильных фруктов, но и активного солнца. Его лучи дарят нам тепло, заряжают энергией и улучшают настроение. Однако чрезмерное пребывание на солнце может иметь негативные последствия для нашей кожи. Об этомпишет Madicaver.ua. Также, мы давали советы для хорошего загара.

Почему солнце вредно для кожи?

  • Ультрафиолетовое (УФ) излучение: солнечный свет содержит два типа УФ-излучения: UVA и UVB. UVA-лучи проникают глубоко в кожу, вызывая старение и появление морщин. UVB-лучи отвечают за ожоги и увеличивают риск развития рака кожи.
  • Фотостарение: УФ-излучение разрушает коллаген и эластин, что приводит к потере упругости, появлению морщин и пигментных пятен.
  • Солнечные ожоги: пребывание на солнце без защиты может привести к ожогам, сопровождающимся покраснением, болью, волдырями и шелушением кожи.
  • Рак кожи: чрезмерное УФ-излучение является одним из главных факторов риска развития рака кожи, включая меланому.

Как защитить кожу от солнца?

  • Используйте солнцезащитный крем: это самый эффективный способ оградить свою кожу от солнца. Выбирайте солнцезащитный крем с широким спектром действия (SPF 30 или выше) и водостойкостью. Наносите крем на все открытые участки кожи за 30 минут до выхода на солнце и повторно наносите его каждые два часа после купания или потоотделения.
  • Одевайтесь: носите одежду из плотных тканей, которая закрывает руки и ноги. Выбирайте шляпы с широкими полями и солнцезащитные очки.
  • Ищите тень: старайтесь избегать прямых солнечных лучей в самые жаркие часы дня (с 10:00 до 16:00).
  • Не загорайте искусственно: солярии также излучают УФ-излучение, которое может быть вредно для кожи.
  • Регулярно осматривайте кожу: обращайте внимание на любые изменения в вашей коже, такие как новые родинки, изменение цвета или формы существующих родинок, зуд или кровотечение.

Помните:

  • Защита кожи от солнца – важный фактор поддержания ее здоровья и красоты.
  • Не существует безопасного загара, поэтому всегда используйте солнцезащитный крем и другие способы защиты.
  • Если у вас есть родинка или склонность к раку кожи, важно регулярно осматривать свою кожу у дерматолога.

Также мы писали, как правильно подобрать SPF фактор. Ранее мы сообщали, что должны содержаться в косметичке для похода на пляж.

Info Icon

Важно: любая информация медицинской тематики, размещенная на сайте Телеграф, носит информационный характер и не является рекомендацией.
Применение каких-либо медицинских препаратов должно быть согласовано с лечащим врачом.

Теги:
#Лайфхак #лайфхаки-Телеграф