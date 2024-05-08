Счастье вскружит голову: кому из знаков Зодиака сказочно повезет под конец недели

Узнайте, кто в списке счастливчиков

Совсем скоро очередная рабочая неделя подойдет к завершению, и это время станет очень удачным для некоторых знаков Зодиака. "Телеграф" уже рассказывал, у кого из знаков Зодиака начнется счастливый период, а сегодня делится, кому по гороскопу сказочно повезет к концу этой недели.

Как оказалось, в списке счастливчиков три знака Зодиака — это Овны, Весы и Козероги, пишет сайт orakul.com. Предлагаем узнать о них детальнее.

Овен

Для Овнов конец недели ознаменуется невероятным успехом на работе. Вы удачно завершите все начатые дела и проекты и будете щедро вознаграждены за свои труды. Вы получите одобрение начальства и уважение коллег, а для вас это сейчас очень важно.

Весы

Под конец недели Весов ждет невероятное счастье в личной жизни. Ваши мечты сбудуться и много положительных эмоций вам гарантировано. Готовьтесь к романтическим приключениям и новым впечатлениям с любимым человеком.

Козерог

В конце рабочей недели Козероги смогут по-настоящему расслабиться и отдохнуть. Вы найдете свою внутреннюю гармонию и сможете отпустить все свои тревоги. Это очень важно для вас в такое непростое время. Помните, что забота о себе и своем эмоциональном состоянии должна быть у вас на первом месте.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых романтичных мужчинах по знаку Зодиака. В паре с такими точно не будет скучно.