Тест по картинке: выберите абстракцию и узнайте, что вас ожидает в мае

Пройдите тест и узнайте о себе больше

Вот и начался третий месяц весны — май. Согласитесь, интересно же знать, что вас ждет в этом месяце. А сделать это можно с помощью простого теста с абстракциями. "Телеграф" уже рассказывал о необычном тесте — насколько вы уверенный в себе человек, а сегодня делится новым тестом — что вас ждет в мае.

Посмотрите на картинку с абстракциями и интуитивно выберите одну, которая первой бросилась в глаза

Результаты теста

Абстракция — 1

Если ваш взгляд зацепила эта абстракция, значит в мае вас ждет много интересных и приятных новостей, которые могут серьезно повлиять на ваше будущее. Распорядитесь этой новой информацией правильно и себе на пользу.

Абстракция — 2

Если ваш взгляд зацепила эта абстракция, значит в мае вас ждет много интересных проектов на работе. Возможно также продвижение по карьерной лестнице и прибавка к зарплате. Ваша работа будет высоко оценена и должным образом вознаграждена.

Абстракция — 3

Если ваш взгляд зацепила эта абстракция, значит в мае вас ждет необычное и масштабное событие, которое перевернет вашу жизнь. Сохраняйте спокойствие и будьте готовы к разному развитию событий в ближайшее время.

Ранее "Телеграф" рассказывал о необычном тест по картинке. В нем форма ушей расскажет правду о вашем характере.