Вас ждет праздник и веселье: кому из знаков Зодиака сказочно повезет на выходных 4-5 мая

Узнайте, кто в списке счастливчиков на выходные

Совсем скоро выходные, еще и праздничные, а значит самое время отдохнуть и расслабиться. Для некоторых знаков Зодиака эти выходные станут особенно удачными и веселыми. "Телеграф" уже рассказывал, какие знаки Зодиака столкнуться с трудностями в начале мая, а сегодня делится, кому по гороскопу сказочно повезет на выходных 4-5 мая.

Как оказалось, в списке счастливчиков три знака Зодиака — это Львы, Скорпионы и Водолеи, пишет сайт orakul.com. Предлагаем узнать о них подробнее.

Лев

У Львов наступает благоприятный период, пиком которого станет начало мая и пасхальные выходные. Вы сможете наконец-то по-настоящему отдохнуть и расслабиться, забыв о всех делах и заботах. Наслаждайтесь общением с близкими и активным отдыхом, вы этого заслужили.

Скорпион

Скорпионов на этих выходных ждет много радости и веселья. Близкие порадуют хорошими новостями, которые внесут некоторые изменения в ваши планы на ближайшее будущее. Однако, эти перемены пойдут вам на пользу. А пока можете позволить себе расслабиться и отдохнуть с родными или друзьями.

Водолей

На выходных Водолеев ждут веселые приключения и много общения с близкими людьми. Если выпадет возможность попутешествовать — не раздумывайте, ведь поездки в эти выходные будут особенно удачными и интересными. Вам нужно хорошенько отдохнуть от всех забот, и эти выходные прекрасно для этого подходят.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых щедрых мужчинах по знаку Зодиака. Такие завалят подарками и вниманием.