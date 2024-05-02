Латте или капучино? Тест по картинке с любимым напитком расскажет о вашем характере

Пройдите тест и узнайте о себе больше

Предпочтения человека в еде или напитках может многое рассказать о его характере. Так, например, ваша любовь к латте или капучино также поведает о вашей личности. "Телеграф" уже рассказывал о необычном тесте — насколько вы уверенный в себе человек, а сегодня делится новым тестом — что вы любите больше — латте или капучино.

Посмотрите на картинку и выберите, что вам нравится больше — латте или капучино

Результаты теста

Латте

Если вы предпочитаете нежный латте, значит вы добрый и коммуникабельный человек. Вы быстро находите общий язык с людьми и заводите новых друзей. В спорах вам комфортнее дипломатично промолчать, чем отчаянно доказывать свое мнение. Вы всегда уверены в своей правоте. Вы тот, кто всегда топит за справедливость и честность. С вами легко дружить и вам можно доверять, именно поэтому у вас так много друзей и знакомых.

Капучино

Если вы предпочитаете ароматный капучино, значит вы самодостаточный, эрудированный и уверенный в себе человек. Вы точно знаете, чего хотите от жизни, а вашей целеустремленности можно только позавидовать. Вы умеете заводить полезные связи, манипулировать людьми и со всего получать личную выгоду. Вы бываете жесткими в принципиальных для вас вопросах, однако вы не лишены эмпатии и чувства прекрасного.

Ранее "Телеграф" рассказывал о необычном тесте по картинке. Выберите букет цветов и узнайте, чего вы ждете от жизни.