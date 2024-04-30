Топ-3 идеи пасхального маникюра, который понравится каждой

Такой маникюр удачно дополнит ваш образ на Пасху

Уже через несколько дней нас ждет большой праздник – Пасха. К нему тщательно готовятся, изучая новые рецепты и убирая квартиру. Так же следует обратить внимание на маникюр к этому великому празднику. Недавно мы делились вариантами покрытия ногтей, которые подойдет к любой одежде.

Пасхальный маникюр выглядит очень нежно и в то же время празднично, пишет Barb.ua. Такое покрытие ногтей будет точно выделять вас из других. Предлагаем несколько идей тематического дизайна.

Одним из символов Пасхи есть яйца. Так что будет хорошей идеей воспроизвести этот элемент в маникюре. Наиболее стильным будет покрытие в виде перепелиных яиц. Оно изображается в виде пятнышек на любой основе — молочной, розовой или синей. Это очень красиво.

В европейских странах также образом этого праздника есть зайчики и кролики. Поэтому воспроизведите на ногтях этих животных или оставьте только ушки. Более аккуратно смотрятся именно миниатюрные кролики на ногтях, но это зависит от ваших предпочтений.

Красиво будут смотреться на ногтях и цветущие веточки или другие растения. Это весенний мотив, ассоциирующийся с теплом, уютом и приятным ароматом цветения. Такая идея будет уместна и придаст праздника.

Ранее "Телеграф" писал, какой молочный маникюр моден сейчас. Такое покрытие всегда выглядит актуально и нежно и никогда не выходит из моды.