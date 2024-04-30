Гороскоп для Стрельца на май 2024: месяц будет трудным, но перспективным

Гороскоп на месяц советует Стрельцам уточнить личные границы

В этом месяце, дорогой Стрелец, Огненная стихия вашего знака Зодиака призывает вас сосредоточиться на своем здоровье и благополучии. Вам стоит убрать из своей жизни вредные элементы.

Астрологи советуют вам определить, что вам нужно энергетически и физически. Это могут быть как изменения на работе, так и уточнение личных границ.

Гороскоп на май 2024 — Стрелец

Важные даты в этом месяце:

квадрат между Венерой и Плутоном, который наблюдается 1 мая — важное время для разрешения эмоциональных конфликтов и улучшения подхода к достижению долгосрочных целей;

— важное время для разрешения эмоциональных конфликтов и улучшения подхода к достижению долгосрочных целей; молодая Луна, которая будет в созвездии Тельца 8 мая , способствует уверенному и последовательному продвижению к вашим целям, поощряя улучшение физического здоровья благодаря новым методам лечения и оздоровительным практикам;

, способствует уверенному и последовательному продвижению к вашим целям, поощряя улучшение физического здоровья благодаря новым методам лечения и оздоровительным практикам; начало сезона Близнецов позволяет возобновить отношения и обсудить будущее направление, способствуя как романтическому, так и профессиональному росту;

полная Луна в созвездии Стрельца — 23 мая — подчеркивает ваши личные достижения, приглашая вас полностью принять себя таким, каким вы являетесь, и поделиться своей уникальной историей.

Трансформация и рост очевидны, поскольку вы вступаете на более жесткий и трудный жизненный путь. Вы столкнетесь с частями своего прошлого, но и поприветствуете перспективное будущее с распростертыми объятиями.

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