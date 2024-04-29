Успех вскружит голову: кому из знаков Зодиака сказочно повезет в начале недели

Узнайте, кто в списке счастливчиков

Вот и наступила новая рабочая неделя. Она станет особенно благоприятной и удачной для некоторых знаков Зодиака. "Телеграф" уже рассказывал, что два знака Зодиака будут летать на крыльях удачи уже вот-вот, а сегодня делится, кому по гороскопу повезет в начале новой недели.

Как оказалось, в списке счастливчиков три знака Зодиака — это Близнецы, Девы и Козероги, пишет сайт orakul.com. Предлагаем узнать о них подробнее.

Близнецы

Новая неделя станет для вас временем новых возможностей. Будьте готовы к неожиданным поворотам событий и смене планов и помните, что все это вас во благо. Успех будет сопровождать вас во всех начинаниях, делах и новых проектах. Будьте уверены в себе и включите свою целеустремленность на максимум.

Дева

На этой неделе, особенно в первой ее половине вас ждет потрясающий успех в профессиональной сфере. Вы хорошо постарались в последнее время, так что ждите результатов своих трудов. Вам могут предложить повышение, стремительный взлет в карьере или хорошую прибавку к зарплате.

Козерог

У вас на этой неделе ожидается много приятных сюрпризов в личной жизни. Любовь буквально вскружит вам голову, независимо от того, в паре вы или одиноки. Будьте готовы к романтическим свиданиям, флирту, любовным приключениям и новым эмоциям в спальне. И расслабьтесь уже наконец-то, вы это заслужили.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что трем знакам Зодиака в начале мая нужно готовиться к серьезным переменам. Узнайте, кому нужно приготовиться.