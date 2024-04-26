Будут очень удивлены: завтра три знака Зодиака услышат неожиданные новости

Некоторые люди могут услышать то, что совсем не ожидали

Жизнь – неожиданная штука, от которой не знаешь, чего ждать. Бывают курьезы, неприятные ситуации и даже серьезные трудности. Вот некоторые люди могут узнать что-нибудь не слишком хорошее. Хотя будут такие, кому будет очень везти до конца этой недели.

Звезды складываются так, что некоторых знаков Зодиака ждут эмоциональные потрясения, пишет "Телеграф". К сожалению, они узнают не очень хорошие новости уже завтра, 27 апреля.

Рак

Представителям этого знака зодиака нужно быть готовым к плохому известию. Вероятно, она будет касаться вашего любимого человека. Это может быть измена, коварный поступок за вашей спиной или другой откровенный обман. Проинформированный – значит вооруженный, имейте в виду.

Весы

27 апреля Раки могут узнать о не очень хороших перспективах для своей профессиональной деятельности. Возможно, компания, в которой вы работаете, планирует закрываться или партнеры по бизнесу захотят прекратить с вами сотрудничество. Да, это удар, но примите его с достоинством.

Лев

Завтра может быть в тот день, когда все ваши долгосрочные планы пойдут коту под хвост. Причина – совершенно неожиданное известие от родных. Вероятно, кому-то из них нужно будет помочь. Это также может быть связано с друзьями. Придется отказаться от своих желаний в этот день и посвятить себя другим людям.

Ранее "Телеграф" писал, для каких знаков Зодиака май станет удачным месяцем. Их ждут бонусы от руководства на работе, яркие впечатления и положительные изменения в личной жизни.